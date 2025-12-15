في وقت قدم به عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الشباب السعودي، دورًا بارزًا في قيادة المنتخب المغربي لنهائي كأس العرب قطر 2025، سيطر الحزن عليه لما تشهده بلاده حاليًا من "كارثة طبيعية".
"حزين للغاية" .. "الفاجعة المغربية" تخيم على فرحة عبدالرزاق حمدالله بالتأهل لنهائي كأس العرب 2025
المغرب لنهائي كأس العرب 2025
حجز المنتخب المغربي "الرديف" بقيادة المدير الفني طارق السكتيوي مقعده في نهائي كأس العرب قطر 2025، بعد الفوز أمس الإثنين، أمام نظيره الإماراتي بثلاثية نظيفة، ضمن دور نصف النهائي.
الثلاثية سجلها سجلها كريم البركاوي، أشرف المهديوي وعبدالرزاق حمدالله في الدقائق 28، 83 و2+90 من عمر المباراة.
بهذا الانتصار يتأهل المغاربة لمواجهة المنتخب الأردني في نهائي كأس العرب 2025، على استاد لوسيل في العاصمة القطرية "الدوحة"، والمقرر له 18 من ديسمبر الجاري.
فيما يلتقي المنتخب الإماراتي بنظيره السعودي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، في اليوم ذاته (18 ديسمبر).
ماذا قال حمدالله بعد المباراة؟
"الساطي" عبدالرزاق حمدالله لم يشارك أساسيًا في مواجهة الإمارات، إنما دفع به مدربه طارق السكتيوي في الدقيقة 74 أي في الـ16 دقيقة الأخيرة، لكنه نجح خلالها في صناعة الهدف الثاني لأشرف المهديوي وتسجيل الهدف الثالث بنفسه.
ورغم هذا، خيّم الحزن على وجه حمدالله في التصريحات عقب المباراة، على إثر كارثة الفيضانات التي ضربت مدينته المغربية "آسفي".
وقال محترف الشباب للصحفيين عقب اللقاء: "الحمد لله، أشعر بسعادة لتمكني من مساعدة المنتخب المغربي على الوصول للنهائي، لكن في نفس الوقت حزين للغاية للفاجعة التي وقعت في مدينة آسفي وتوفي بها تقريبًا 50 شخصًا، لذا مشاعري مختلطة بين الفرح والحزن، لكن الحمد لله على كل حال، هذا قضاءنا والقدر، أتمنى المغفرة والرحمة للموتى".
وأضاف: "أما عن المباراة فقد كانت صعبة جدًا، لأن أي فريق في البطولة كان له حظه في الوصول بعيدًا، والمنتخب الإماراتي قوي ولديه لاعبين متميزين، لكن عزيمة وإرادة اللاعبين المغاربة فوق كل شيء وتمكنا من تحقيق الفوز".
ماذا حدث في آسفي؟
أول أمس الأحد، شهدت مدينة آسفي المغربية هطول أمطار غزيرة، تسببت في فيضانات اجتاحت المدينة على مدار ساعات.
وتسببت هذه الكارثة الطبيعية في وفاة العشرات – 37 شخصًا حتى صباح يوم أمس الإثنين – بحسب التليفزيون المغربي الرسمي.
هذا العدد من الوفيات "بسبب الأحوال الجوية" هو الأكبر في المملكة المغربية منذ سنوات، إذ تجاوزت الأمطار 60 ميليمترًا في غضون ثلاث ساعات، ما أدى لتحولها إلى فيضانات.
حمدالله في كأس العرب 2025
رغم وصول المنتخب المغربي لنهائي كأس العرب 2025 إلا أن حصيلة عبدالرزاق حمدالله من المشاركات ما هي إلا 85 دقيقة فقط، على مدار ثلاث مباريات، فيما خاضت بلاده خمس مباريات قبل الوصول للنهائي..
المباراة الأولى كانت أمام جزر القمر في الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي شارك بها حمدالله في آخر 16 دقيقة.
أما المباراة الثانية فكانت بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات أمام المنتخب العماني، وكانت حصيلته بها 53 دقيقة، قبل طرده بكارت أحمر مباشر، على إثر تدخل عنيف على لاعب الخصم.
وأخيرًا مع المباراة الثالثة والأخيرة – حتى الآن – حيث نصف النهائي أمام الإمارات، ولمدة 16 دقيقة فقط، سجل بها هدفه الأول في البطولة وصنع آخر.
مشوار المنتخب المغربي حتى النهائي
بعد الفوز أمام المنتخب الإماراتي في نصف نهائي كأس العرب قطر 2025، من المقرر أن يلتقي "رديف" أسود الأطلس بالأردن في النهائي.
أسود الأطلس بقيادة طارق السكتيوي عبروا للنهائي بعد الفوز أمام المنتخب الإماراتي اليوم الإثنين، بثلاثية نظيفة.
وكان المغاربة قد حصدوا سبع نقاط بدور المجموعات منتصرين أمام جزر القمر (3-1)، والسعودية (1-0)، فيما تعادلوا أمام عمان (0-0).
وفي ربع النهائي، كان الفوز المغربي أمام المنتخب السوري بهدف نظيف، ثم الانتصار أمام الإمارات في نصف النهائي.