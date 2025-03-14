زلزل عرش عبدالرزاق حمدالله في النصر وعلاقته مع بيولي مهددة! .. كريستيانو رونالدو ضد الخلود "ما قل ودل"

رونالدو عنوان الإثارة والجدل في الفوز أو الخسارة..

لا يُمكن أن تمر مباراة واحدة فقط لنادي النصر؛ إلا ويثير الأسطورة كريستيانو رونالدو "الجدل" كعادته؛ وهذه المرة في مواجهة الخلود.

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رونالدو قاد النصر؛ للفوز (3-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ثلاثية النصر جاءت بواسطة كل من رونالدو وساديو ماني وجون دوران، في الدقائق 4 و26 و41؛ بينما قلل الخلود الفارق في الدقيقة 72، عن طريق مدافع العالمي علي لاجامي بـ"الخطأ في مرماه".

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وبهذه النتيجة.. ارتقى النصر إلى النقطة 51، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وبفارق 10 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "المتصدر".

أما نادي الخلود.. تجمد عند النقطة 31 في "المركز العاشر"، بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور رونالدو المثير للجدل في مباراة النصر والخلود، مساء اليوم الجمعة..