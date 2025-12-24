بعد إنقاذ الشباب خليجيًا والتتويج بكأس العرب .. عبدالرزاق حمدالله يتلقى صدمة كبيرة!

فرض المغربي عبد الرزاق حمد الله نفسه نجمًا لمواجهة الشباب السعودي والريان القطري، بعدما قاد فريقه لعودة قوية وانتفاضة مثيرة، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

وبدأ الريان المباراة بقوة، حيث افتتح التسجيل مبكرًا عن طريق البرازيلي ويسلي ريبيرو في الدقيقة الخامسة، مستغلًا انطلاقة سريعة أربكت دفاع الشباب.

وواصل الفريق القطري ضغطه الهجومي، ليعود ريبيرو نفسه ويعزز التقدم بهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول عند الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، تغيّر المشهد تمامًا، بعدما قاد حمد الله صحوة الشباب، إذ صنع الهدف الأول لزميله عبد الله معتوق في الدقيقة 52، ليعيد فريقه إلى أجواء اللقاء.

ولم تمضِ سوى دقائق قليلة حتى نجح المهاجم المغربي في إدراك التعادل بنفسه عند الدقيقة 58، مؤكّدًا دوره الحاسم وتأثيره الكبير في عودة الشباب.

وغادر حمد الله أرضية الملعب في الدقيقة 75 متأثرًا بإصابة، ليحل بدلًا منه فينسنت سييرا، فيما حافظ الشباب على نتيجة التعادل حتى صافرة النهاية، مكتفيًا بنقطة ثمينة في سباق المنافسة.

وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع والأخير بالمجموعة الثانية، بعد أن حقق ثلاثة تعادلات، بفارق الأهداف خلف النهضة العماني.

في المقابل، واصل الريان تصدره للمجموعة برصيد 6 نقاط، متقدمًا بفارق نقطتين عن التضامن اليمني، مفاجأة البطولة، الذي كان قد افتتح مشواره بانتصار لافت على الشباب.