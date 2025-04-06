حمدالله ضد الوحدة | طارد رونالدو والسومة بهدف طائر .. رفض ثنائية "ماجد وياسين" وفعل ما لم يصنع مع الاتحاد والنصر!

تسديدة واحدة تكفي..

للمباراة الثالثة على التوالي، يواصل عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، عجلته التهديفية، في مباراة الوحدة، والتي انتهت بفوز الليوث بنتيجة (3-1)، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن حساب الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

وتقدم الشباب بهدف حمد الله في الدقيقة 20، ثم رد كريج جودوين بالتعادل للوحدة، في الدقيقة 61، قبل أن ترد الكتيبة الشبابية بهدفين سريعين في الدقيقتين 69 و71 عن طريق محمد الشويرخ وهارون كمارا.

ورفع الشباب رصيده إلى 46 نقطة من 26 مباراة، ليحتل المركز السادس في جدول دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الوحدة، عند 20 نقطة، في المركز السابع عشر، وقبل الأخير.

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ووقّع حمد الله على هدفه الثامن عشر هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني بين هدافي دوري روشن السعودي، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وصاحب الـ21 هدفًا.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء حمد الله في مباراة الوحدة والشباب..