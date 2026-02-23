Goal.com
أحمد فرهود

تصرفات عبدالرزاق حمدالله تفضحه.. "الأنا" تظهر في واقعة الزجاجة ضد الرياض ونور الدين بن زكري أمام اختبار الشخصية الآن

ماذا فعل عبدالرزاق حمدالله ضد الرياض؟!..

في الوقت الذي كان فيه عشاق نادي الشباب، يحتفلون بـ"النقاط الثلاث" ضد فريق الرياض الأول لكرة القدم؛ روى المشهد داخل المستطيل الأخضر قصة أخرى، بطلها النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

الشباب فاز (3-1) على الرياض، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وشهدت المباراة تألُق النجم البلجيكي يانيك كاراسيكو؛ وذلك بتسجيله ثلاثية الشباب، وسط غياب لحمدالله عن هز شباك الفريق العاصمي.

ورغم هذا الفوز المريح، الذي أوصل الشباب إلى "المركز الثاني عشر" برصيد 25 نقطة؛ إلا أن النجم المغربي غادر أرضية الملعب، وهو تاركًا الكثير من علامات الاستفهام.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور حمدالله في مباراة الشباب والرياض، مساء يوم الإثنين..

    عبدالرزاق حمدالله يفشل في الاقتراب من عمر السومة

    فشل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، في تسجيل أي هدف بشباك نادي الرياض؛ وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وبعدم تسجيله أي هدف في شباك الرياض؛ تجمد رصيد حمدالله عند الـ152 هدفًا، في تاريخه بمسابقة دوري المحترفين السعودي.

    ويدخل النجم المغربي كل مباراة في مسابقة الدوري؛ وهو واضعًا نصب عينيه الاقتراب أكثر من الأسطورة السورية عمر السومة، مهاجم فريق الحزم الأول لكرة القدم.

    ويتصدر السومة قائمة الهدافين التاريخيين، بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين؛ برصيد 160 هدفًا، سجلهم مع أندية الأهلي والعروبة والحزم.

    أما حمدالله "الوصيف"؛ فقد سجل أهدافه الـ152 في دوري المحترفين السعودي، مع أندية النصر والاتحاد والشباب. 

    - صراع السومة وحمدالله في الدوري السعودي للمحترفين:

    * السومة: 160 هدفًا في 212 مباراة.

    * حمدالله: 152 هدفًا في 170 مباراة.

  • حب الذات.. عندما فضح عبدالرزاق حمدالله نفسه أمام الرياض

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع القول إن شغف النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بتجاوز الأسطورة السورية عمر السومة، في صراع الهدافين التاريخيين بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين؛ قد يُسبب الكثير من المشاكل، داخل نادي الشباب.

    نعم.. شغف حمدالله تحوّل إلى تصرفات مثيرة للجدل، فوق أرضية الملعب؛ وهو ما ظهر في لقطتين خلال مباراة الشباب ضد نادي الرياض، على النحو التالي:

    * أولًا: غضب واضح مع ركل زجاجة المياه؛ بسبب عدم تسديده ركلة الجزاء التي تحصل عليها الشباب ضد الرياض، وسجل منها النجم البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الثاني.

    * ثانيًا: وقوفه حزينًا على حدود نقطة الجزاء؛ وذلك بعد تسجيل كاراسكو الهدف الثالث للشباب، حيث طالب حمدالله بتمرير الكرة له أكثر من مرة - وهو ما لم يقم به النجم البلجيكي -.

    ومن ناحيته.. ظهر حمدالله في أكثر من لقطة، خاصة بعد ركلة الجزاء التي نفذها كاراسكو؛ وهو يقوم بمحاولات فردية للتسجيل، بدلًا من التمرير لزملائه في أماكن سانحة.

    أي أن النجم المغربي فضح "الأنا" أو "حب الذات" لديه؛ وذلك على حساب فريقه الشباب، الذي يسعى للهروب نهائيًا من شبح الهبوط.

    نور الدين بن زكري أمام اختبار "إثبات الشخصية" في الشباب

    ومن ما ذكرناه في السطور الماضية؛ أصبح لزامًا على الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني لنادي الشباب، أن يتدخل سريعًا.

    ابن زكري دائمًا ما يتغنى بأنه يمتلك شخصية قوية؛ قادر بها على قيادة أكبر الفرق، سواء عربيًا أو في المملكة العربية السعودية.

    وبالفعل.. تمكن المدير الفني الجزائري في انتشال الشباب، من الوضع الكارثي الذي كان يعيشه؛ حيث حقق معه 6 نقاط من مباراتين "العلامة الكاملة" في مسابقة دوري روشن السعودي، بعد تسلمه المهمة.

    إلا أنه يجب أن يثبت شخصيته على اللاعبين، وليس فنيًا فقط؛ وذلك من خلال الآتي:

    * أولًا: السيطرة على تصرفات النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، المثيرة للجدل.

    * ثانيًا: إضفاء الروح الجماعية بين حمدالله والبلجيكي يانيك كاراسكو، داخل نادي الشباب.

    غير ذلك.. قد يتأزم الوضع في الشباب، خلال الفترة القادمة؛ وتتحوّل الانطلاقة الرائعة لابن ذكري، لمجرد "حلاوة البدايات" فقط مثلما يُقال.

    ظاهرة الكوع.. على عبدالرزاق حمدالله الحذر وإلا!

    أخيرًا وقبل أن نختم تقريرنا؛ يجب الإشارة إلى واقعة أخرى قام بها النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، خلال مباراة فريقه الشباب ضد نادي الرياض.

    حمدالله ضرب مدافع الرياض بـ"الكوع"؛ وذلك خلال الخمس دقائق الأولى فقط، من بداية المباراة.

    حكم المباراة لم يشهر أي كارت ضد حمدالله؛ حيث اعتبر استخدام النجم المغربي لـ"الكوع"، كان أمرًا غير مقصود.

    لا ننسى أنه في مباراة ضمك الماضية، وتحديدًا التي فاز فيها الشباب (3-1) ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ تم إلغاء هدف للنجم المغربي، بسبب استخدامه "كوعه" ضد الخصم أيضًا.

    وبالتالي.. أصبح لزامًا على حمدالله أن ينتبه لهذا الأمر؛ لأنه قد يتعرض لـ"حالة طرد" بسبب هذه الظاهرة، فليس كل الحكام سيتساهلون معه.

