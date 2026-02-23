تصرفات عبدالرزاق حمدالله تفضحه.. "الأنا" تظهر في واقعة الزجاجة ضد الرياض ونور الدين بن زكري أمام اختبار الشخصية الآن

في الوقت الذي كان فيه عشاق نادي الشباب، يحتفلون بـ"النقاط الثلاث" ضد فريق الرياض الأول لكرة القدم؛ روى المشهد داخل المستطيل الأخضر قصة أخرى، بطلها النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

الشباب فاز (3-1) على الرياض، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وشهدت المباراة تألُق النجم البلجيكي يانيك كاراسيكو؛ وذلك بتسجيله ثلاثية الشباب، وسط غياب لحمدالله عن هز شباك الفريق العاصمي.

ورغم هذا الفوز المريح، الذي أوصل الشباب إلى "المركز الثاني عشر" برصيد 25 نقطة؛ إلا أن النجم المغربي غادر أرضية الملعب، وهو تاركًا الكثير من علامات الاستفهام.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور حمدالله في مباراة الشباب والرياض، مساء يوم الإثنين..