كشف الإعلامي طلال آل الشيخ، عن الحديث المثير الذي دار بين المدرب الإسباني إيمانول ألجواسيل المدير الفني لنادي الشباب، والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق.ويُعاني الشباب خلال الفترة الحالية في دوري روشن السعودي، حيث لم يحقق الفوز إلا في مباراة واحدة فقط بدوري روشن السعودي، حيث سيلعب مباراته القادمة أمام الهلال مساء اليوم الجمعة، بالجولة السابعة.
"لا أحتاج لخدماتك" .. الكشف عن الحديث المثير الذي دار بين ألجواسيل وعبد الرزاق حمد الله!
"لا أحتاج لخدماتك"
وقال آل الشيخ خلال تصريحات لبرنامج: "رياضة سكوب": "حسب معلوماتي أثناء معسكر نادي الشباب، المدرب ألجواسيل أبلغ عبد الرزاق حمد الله بأنه لا يحتاج لخدماته".
وأضاف: "وقتها كان هناك عرضًا من نادي الفتح لضم حمد الله من الشباب، وصلت قيمته إلى 2 مليون يورو من عقده، على أن يتحمل الليوث باقي العقد، ولكنه الصفقة لم تتم".
وواصل: "كيف يقول المدرب للاعب بأنه لا يحتاج له، والشباب ارتكب خطأ إداري، وهو أن حمد الله كان مصابًا قبل فترة التوقف الأخيرة، ولم يلعب بسبب الإصابة، وتم استدعائه لمنتخب المغرب".
وأنهى طلال تصريحاته قائلًا: "هذه مبادئ الإدارة، كان يجب إرسال تقرير طبي، ليذهب ويلعب مع ناديه، ثم يعود إلى الشباب وهو يُعاني من الإصابة".
موقف حمد الله من مباراة الهلال
كشفت صحيفة "الرياضية" أن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله يخضع في الوقت الحالي لاختبارات بدنية وفنية دقيقة لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في ديربي الهلال والشباب المرتقب ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
وبحسب التقرير، فإن حمد الله أدى تدريبات انفرادية خاصة يوم الأربعاء ضمن برنامجه التأهيلي، على أن يعود اليوم الخميس للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، في حال تأكد تعافيه التام من الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرًا.
وكان حمد الله قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة ودية مع منتخب المغرب للمحليين استعدادًا لبطولة كأس العرب "قطر 2025"، حيث تمكن من تسجيل هدف من ركلة جزاء أمام منتخب الكويت قبل أن يضطر لمغادرة اللقاء متأثرًا بالإصابة.
وخضع المهاجم المغربي خلال الأيام الماضية لجلسات علاجية مكثفة، تضمنت حقنة بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية داخل مركز فيفا الطبي في دبي، بهدف تسريع عملية التعافي واستعادة الجاهزية قبل الديربي المنتظر.
وتشير الصحيفة إلى أن الجهاز الفني بقيادة سيرجيو كونسيساو يراقب تطور حالة اللاعب عن قرب، إذ يعوّل على جاهزيته لدعم هجوم الشباب في مواجهة الهلال، بعدما سبق لحمد الله أن ارتدى قميص الأزرق لفترة قصيرة على سبيل الإعارة خلال كأس العالم للأندية 2025، حيث شارك لبضع دقائق أمام فلومينينسي البرازيلي قبل أن تنتهي رحلته المؤقتة مع الهلال بخروج الفريق من البطولة.
انتهاء خلاف حمد الله وكاراسكو
بعد الجدل الكبير الذي أثير في الموسم الماضي حول الخلاف بين عبد الرزاق حمد الله ويانيك كاراسكو بشأن تنفيذ ركلة جزاء في مباراة الخلود، عاد النجم المغربي ليغلق هذا الملف تمامًا، مؤكدًا أن ما حدث أصبح من الماضي ولا يستحق إعادة الحديث عنه.
وخلال ظهوره الأخير في مدرجات مباراة الشباب وضمك، فاجأ حمد الله الجماهير بموقف لافت، إذ استجاب لطلب أحد المشجعين بالتوقيع على قميص نادي الشباب الذي يحمل رقم "10" واسم كاراسكو، كما قام بالتصفيق بحرارة لزميله البلجيكي بعد تسجيله هدفًا مميزًا من ركلة جزاء على طريقة بانينكا، في إشارة واضحة إلى انتهاء الخلاف بين الطرفين وعودة روح الانسجام داخل الفريق.
ورغم أن حمد الله لم يتمكن بعد من هز الشباك خلال الموسم الحالي بسبب غيابه عن عدد كبير من المباريات، إذ شارك في ثلاث مواجهات فقط واكتفى بصناعة تمريرة حاسمة واحدة، إلا أن زميله كاراسكو خطف الأضواء وأصبح النجم الأبرز في صفوف الشباب هذا الموسم.
النجم البلجيكي شارك في جميع المباريات الثماني التي خاضها الفريق منذ انطلاق الموسم في دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن من تسجيل ستة أهداف، منها هدف ضد الخليج، وآخر أمام الحزم، وثالث أمام الخلود، بالإضافة إلى هدف في مرمى ضمك، بينما سجل هدفين أمام أبها والزلفي في الكأس.
ونجح الشباب بفضل تألق كاراسكو في التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك عقب فوزه على الزلفي، إلا أن القرعة وضعته في مواجهة نارية أمام الاتحاد حامل اللقب، الذي أطاح بالنصر من الدور السابق.
أما في دوري روشن السعودي، فلا يزال الشباب يعاني من تراجع نتائجه، إذ اكتفى بتحقيق انتصار وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين، ليحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد ست نقاط، في وقت يأمل فيه أن تعيد عودة حمد الله واستمرار تألق كاراسكو بعض التوازن إلى مسيرة الفريق خلال الجولات المقبلة.
حمد الله والشائعات
منذ انطلاق الموسم الحالي، تحول المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى محور جدل واسع داخل الوسط الرياضي السعودي، بسبب سلسلة من الأحداث المتلاحقة التي أحاطت بمستقبله مع نادي الشباب، ومشاركته المتقطعة مع الفريق، وصولًا إلى الجدل الإعلامي الذي رافق مسيرته مؤخرًا.
البداية كانت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حين ترددت أنباء قوية عن اقتراب رحيله إلى نادي الفتح، حيث كشف الإعلامي فلاح المطرفي أن العرض المقدم من الفتح تضمن طلبًا غير مقبول من إدارة الشباب، يتمثل في تحملها 6 ملايين ريال من راتب اللاعب مقابل أن يتكفل الفتح بـ4 ملايين فقط، وهو ما دفع الشباب لرفض العرض بشكل قاطع.
وفي خضم تلك الأحاديث، انتقل حمد الله بشكل مفاجئ إلى صفوف الهلال على سبيل الإعارة القصيرة، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، إلا أن التجربة لم تدم طويلًا، إذ شارك لدقائق معدودة فقط أمام فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي، قبل أن يودع الفريق الأزرق البطولة، وتقرر إدارة النادي إنهاء الإعارة وعودة اللاعب إلى الشباب مجددًا.
وبعد عودته إلى "الليوث"، لم يتمكن حمد الله من استعادة مستواه المعهود، إذ شارك في ثلاث مباريات فقط في دوري روشن السعودي دون أن يسجل أي هدف، مكتفيًا بصناعة تمريرة حاسمة واحدة، ما أثار تساؤلات الجماهير حول جاهزيته ورغبته في الاستمرار مع الفريق.
وخلال هذه الفترة، لم تهدأ الأنباء المتداولة حول مستقبل النجم المغربي، الأمر الذي دفع إدارة الشباب ومتحدثها الرسمي تركي الغامدي إلى التدخل مرارًا لتوضيح الموقف، مؤكدين عبر منصة "إكس" أن النادي لا ينوي الاستغناء عن خدمات حمد الله أو زميله محمد الشويرخ خلال سوق الانتقالات الصيفي، وأن كل ما يُثار لا يعدو كونه "شائعات إعلامية".
لكن الجدل تجدد مجددًا بعد غياب حمد الله عن التدريبات خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر، إذ ربط البعض غيابه بحالة من التمرد على قرارات الإدارة، إلا أن الغامدي أوضح أن اللاعب حصل على إذن رسمي للسفر إلى الولايات المتحدة لظروف شخصية، نافيًا وجود أي خلاف بين الطرفين.
ومع تصاعد الجدل، وجه عدد من الإعلاميين والمحللين، بينهم خالد الشنيف وأحمد حسام "ميدو"، انتقادات حادة لحمد الله، معتبرين أن انضمامه إلى منتخب المغرب المحلي جاء على حساب التزامه مع الشباب، وأنه كان عليه البقاء للتعافي بشكل كامل من الإصابة.
ولم يتأخر رد إدارة الشباب، إذ أصدر المتحدث الرسمي بيانًا شديد اللهجة، أكد فيه أن انضمام حمد الله للمنتخب جاء خلال أيام الفيفا الرسمية، وأن اللاعب تعافى تمامًا من إصابته قبل الالتحاق بمنتخب بلاده، بعد أن شارك في ثلاث حصص تدريبية متتالية، مشددًا على أن "رهان ميدو كان خاسرًا" وأن كل ما يُشاع لا يستند إلى حقائق.