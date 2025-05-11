احتفل بإشارة غامضة وطرده أعاد الأمل لرونالدو والسومة .. حمد الله ينهي حلم الأهلي ويضمه لقائمة ضحايا "الثلاثية" بعد الهلال!

تألق وطُرد فغادر بأكثر من 3 نقاط أمام الأهلي..

نال إشادة وانتقاد الجماهير في ذات الوقت، سجل الأصعب وأهدر الأسهل، هكذا كان النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، والذي سجل ثنائية وقاد فريقه للانتصار على الأهلي، بنتيجة (3-1).

الشباب ثأر بنجاح من هزيمة الدور الأول، وحقق فوزًا على الأهلي في مباراة الجولة 31 من دوري روشن السعودي، في انتصار أكبر من مجرد "3" نقاط، بعيدًا عن الأفعال الاستفزازية التي أثبت الناديان عدم صحتها قبل الكلاسيكو.

وجاءت ثلاثية الشباب عن طريق محمد الثاني وعبد الرزاق حمد الله "هدفين"، بينما وقع جابري فيجا على هدف الأهلي، فيما شهد اللقاء طرد حمد الله في الدقيقة 77، فضلًا عن إصابة ثنائي الشباب جالين كمارا وكريستيان جوانكا.

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ماذا قدم عبد الرزاق حمد الله؟ ولماذا يعد أحد أبرز نجوم المباراة رغم طرده؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..