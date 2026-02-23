"ويريدون للدوري السعودي أن يتطور" .. نجم مانشستر سيتي يبرئ "كوع" حمد الله ويؤكد صحة هدفه!

وبعد إحرازه سداسية في مرمى تضامن حضرموت اليمني، في دوري أبطال الخليج، أعلن حمد الله عن نفسه بكل قوة، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابات.

حمد الله وقّع على الهدف الأول في فوز الشباب على ضمك بنتيجة (3-1)، إلا أنه كان بحاجة لهدفه الشخصي الثاني من أجل تقليص الفارق مع عمر السومة، مهاجم الحزم.

صراع ثنائي على لقب الهدّاف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، تراجع فيه عبد الرزاق حمد الله كثيرًا أمام السومة، في ظل غيابه الطويل للإصابة، ليستغل النجم السوري الوضع، ويوسع الفارق مع منافسه المغربي.

وحتى الآن، وصل السباق بين حمد الله والسومة على النحو التالي..

* عمر السومة "الحزم": 159 هدف.

* عبد الرزاق حمد الله "الشباب": 152 هدف.

وفي آخر 5 مباريات شارك بها السومة في دوري روشن، نجح في إحراز هدفين فقط، بينما لم ينجح في هز شباك الأهلي أو النصر، الأمر الذي كان بمثابة فرصة على طبق من فضة، إلى حمد الله، ليتحرك بقوة من أجل تقليص الفارق، الذي وصل إلى "7" أهداف بين اللاعبين.