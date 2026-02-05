لم يترك عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز؛ رئيس نادي الهلال الأسبق، مجالًا للكثير من القيل والقال، بعدما استغل البعض تصريحات قديمة له بشأن خطوة استحواذ الأمير الوليد بن طلال على القلعة الزرقاء، للتشكيك في الأخير، وخرج موضحًا الصورة كاملة.
بعد استغلال تصريحاته القديمة ضده .. عبدالرحمن بن مساعد يرد على "تشكيكه" في دعم الوليد بن طلال للهلال
ما القصة؟
بعض الغضب اجتاح الوسط الرياضي السعودي في الأيام القليلة الماضية، خاصةً من قِبل نادي النصر، في ظل نجاح الهلال في إبرام أكثر من صفقة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وأشهرها التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، بعدما فشل الاتحاد في تجديد عقده لعدم وجود ميزانية كافية.
كثيرون شككوا في عدم تساوي الدعم المقدم من قبل صندوق الاستثمارات السعودي للأندية الأربعة الواقعة تحت مظلته سواء الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي، بل ولجأ البعض لزعم أن دعم الوليد بن طلال ما هو إلا ستار لإخفاء تفاوت الدعم الرسمي من الصندوق للأندية.
أما المعلن بشكل رسمي فإن الهلال نجح في إبرام السبع صفقات: قادر ميتي، سايمون بوابري، كريم بنزيما، بابلو ماري، ريان الدوسري، مراد هوساوي وسلطان مندش خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بفضل الدعم المالي الكبير المقدم من الوليد بن طلال.
تصريحات عبدالرحمن بن مساعد القديمة
قبل أشهر، ظهر عبدالرحمن بن مساعد؛ رئيس الهلال السابق، في لقاء تليفزيوني ببرنامج "في المرمى"، سُئل خلاله عن اقتراب الأمير الوليد بن طلال من الاستحواذ على الزعيم بشرائه بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة، الذي يستحوذ على 75% من ملكيته.
وقتها أكد رئيس الزعيم الأسبق أن النادي لن يتمكن من المنافسة مع بعض الأندية تم تخصيصه بشكل كامل عن طريق ابن طلال، على الأقل لن ينافس نادي القادسية؛ المملوك لشركة أرامكو.
وقال ابن مساعد حينها: "عند تخصيص الهلال ومع احترامي لجهد الأمير الوليد بن طلال وما يقوم به في الهلال، لكن من غير المنطقي أن ينافس الأمير الوليد شركة أرامكو أو لو جاء مستقبلًا ذراع من أذرع الصندوق استحوذ على نادٍ منافس للهلال!".
"أقصد في نهاية الأمر أن هناك فرق أن يمتلك أحد نسبة 15% من الشركة وصاحب رأس المال الأكبر هو مالك الشركة، وبين شركة ترأس نادي وهي تابعة للدولة، المنافسة غير عادية، فلا يمكن لشخص منافسة مؤسسة".
تلك التصريحات استغلها البعض في الجدل الدائر حاليًا حول مدى حقيقة الدعم المقدم من ابن طلال للهلال، مؤكدين أن حديث ابن مساعد أكبر مثال على استحالة دعمه للنادي بهذا الكم من الصفقات.
عبدالرحمن بن مساعد يوضح
لم يقبل ابن مساعد باستغلال حديثه ضد الهلال والوليد بن طلال، وطالب المشككين بالإفصاح عن الجهة التي تتستر وراء دعم الأمير.
وكتب رئيس الهلال الأسبق عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "كلامي واضح ولا علاقة له بما يفسرونه كما تفضلت".
واستطرد معددًا أسباب كذب مزاعم المشككين، إذ جاء نفيه في ثلاث نقاط أساسية كالتالي:
"أولًا: كم تملك ارامكو ( التي اوردتها كمثال) وكم قيمتها ،وكم يملك الأمير الوليد ؟ اكيد ان ارامكو تملك اضعاف مضاعفة لما يملكه الأمير الوليد.
2- الهلال محظوظ جدًا بوجود الأمير الوليد وباستحواذه على النادي قريبًا ان شاءالله ، فهو يتصرف في انفاقه على النادي كعاشق لنادي يحبه منذ سنين وليس كاقتصادي يحسبها ( بالورقة والقلم) وما انفقه كثير جدًا خلال ال3 سنوات الماضية منذ ان اعلن عن رغبته بالاستحواذ على النادي وانفاق هذه المبالغ الكبيرة أمر لا يصدر الا عن عاشق كبير للهلال.
3- خرجت وتخرج تصريحات او تعليقات اعلامية او في وسائل التواصل تشكك تلميحًا او تصريحًا بأن يكون الأمير الوليد هو من يدفع هذه المبالغ الكبيرة وان اسمه يوضع لتغطية الحقيقة بأن من يدعم هي جهة أخرى ولكن الأمر ينسب للوليد وهنا لا بد من القول : قولوا لنا بوضوح من الجهة او الشخص الذين يدفعون ويُنسب ما يدفعونه للأمير الوليد؟".
واختتم: "قولوا بوضوح من الذي تعتقدون أنه يدفع دون تلميحات، لأن تفنيد ذلك سهل جدًا الرد عليه وإثبات عدم صحته بالحجة والبرهان إذا لم يقنعكم المنطق البسيط".
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 14 انتصارًا مع 5 تعادلات، في 19 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".