بعد استغلال تصريحاته القديمة ضده .. عبدالرحمن بن مساعد يرد على "تشكيكه" في دعم الوليد بن طلال للهلال

بعض الغضب اجتاح الوسط الرياضي السعودي في الأيام القليلة الماضية، خاصةً من قِبل نادي النصر، في ظل نجاح الهلال في إبرام أكثر من صفقة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وأشهرها التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، بعدما فشل الاتحاد في تجديد عقده لعدم وجود ميزانية كافية.

كثيرون شككوا في عدم تساوي الدعم المقدم من قبل صندوق الاستثمارات السعودي للأندية الأربعة الواقعة تحت مظلته سواء الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي، بل ولجأ البعض لزعم أن دعم الوليد بن طلال ما هو إلا ستار لإخفاء تفاوت الدعم الرسمي من الصندوق للأندية.

أما المعلن بشكل رسمي فإن الهلال نجح في إبرام السبع صفقات: قادر ميتي، سايمون بوابري، كريم بنزيما، بابلو ماري، ريان الدوسري، مراد هوساوي وسلطان مندش خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بفضل الدعم المالي الكبير المقدم من الوليد بن طلال.