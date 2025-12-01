بداية الغيث قطرة .. الاتحاد يحسم مستقبل عبد الرحمن العبود

تواجه إدارة نادي الاتحاد، مسئولية كبيرة من أجل ضمان بقاء نجوم الفريق الأول لكرة القدم، الذين يستعدون لدخول الفترة الحرة، في يناير المُقبل، والتي تتيح لهم حق التوقيع لأي نادٍ آخر مجانًا دون العودة لإدارة العميد.

الاتحاد يضم عددًا من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في صيف 2026، على غرار القائد كريم بنزيما، دانيلو بيريرا، نجولو كانتي، عبد العزيز البيشي، فابينيو، عبد الرحمن العبود، عوض الناشري، وتُثار الأحاديث يوميًا عن مستقبل بعض تلك الأسماء خاصة المهاجم الفرنسي ومواطنه نجم الوسط.

موقع "365Scores" كان قد أشار مؤخرًا إلى أن المدرب سيرجيو كونسيساو طلب من إدارة العميد برئاسة فهد سندي تجديد عقود 6 لاعبين، هم بنزيما، بيريرا، كانتي، فابينيو، البيشي والعبود.".

وأوضح الموقع أن الاتحاد سيقوم بتعديل عقود هؤلاء اللاعبين، حال التجديد معهم بشكلٍ رسمي؛ بما يتناسب مع الأداء الفني، والانضباط السلوكي.