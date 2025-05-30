فيديو | عبدالإله العمري يحسم مستقبله رسميًا بين الاتحاد والنصر .. ومدرب القادسية "يمثل" الاعتداء على لوران بلان!

بين حسم المستقبل والخداع؛ هكذا انتهى كأس الملك..

بعد نهاية المباراة الختامية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025؛ حسم النجم الدولي عبدالإله العمري مستقبله رسميًا، كما قام المدير الفني للقادسية ميشيل جونزاليس، بخداع نظيره في الاتحاد لوران بلان.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فاز (3-1) على القادسية، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، مساء أمس الجمعة؛ ليتوّج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي 2024-2025.

وبهذا التتويج.. جمع الفريق الاتحادي بين ثنائية دوري روشن السعودي والكأس؛ لأول مرة في تاريخه منذ تطبيق الاحتراف، موسم 2008-2009.