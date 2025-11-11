رحل بديون تجاوزت 8 ملايين إسترليني .. عائلة إريكسون تضطر لبيع قصره الفاخر بخسارة فادحة!

بحسب صحيفة "ذا صن"، فقد عرضت العائلة القصر للبيع بسعر 2 مليون جنيه إسترليني، لكنها اضطرت إلى خفض السعر بمقدار 400 ألف جنيه لجذب المشترين المحتملين.

وفي نهاية المطاف، تم بيعه لسيدة أعمال مجهولة تعمل في مجال التجارة الإلكترونية، بمبلغ لا يقل عن 1.3 مليون جنيه، ما يعني خسارة تُقدّر بـ700 ألف جنيه مقارنة بسعر السوق، وخسارة إجمالية تقارب 3 ملايين جنيه، نظرًا لأن إريكسون اشترى العقار في عام 2002 مقابل 4.5 ملايين جنيه.

المشترية الجديدة كشفت أن للقصر ذكريات خاصة في حياتها، إذ كانت تزوره في طفولتها برفقة والدها الذي شارك في تجديده لصالح إريكسون، وقالت: "بالطبع كنت أراه مكانًا رائعًا، لكنه لم يكن خيارًا واضحًا بالنسبة لي عند طرحه للبيع. شعرت بأنه مشروع ضخم ومسؤولية كبيرة".

وأضافت: "لكن فرصة إدارة جزء صغير من التراث الثقافي لمنطقة فارملاند، والاستمتاع بالبيئة الساحرة، كانت مغرية للغاية. نحن نعيش ونعمل في ستوكهولم، لكن روحي دائماً في شمال فارملاند. سنقضي هناك أكبر قدر ممكن من الوقت".

وختمت بالقول: "أنا من تورسبي، وعائلتي كلها في فارملاند، ونحن دائمًا هناك في كل عطلة. حلمنا هو أن يصبح بيوركيفورس مكاناً يجمع العائلة لأجيال قادمة".