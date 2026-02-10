أسر قلوب الجماهير بمبادرة الـ 1% وسافر خلفه عاشق الاتحاد.. ماذا قدم كانتي في أول مباراة مع فنربخشة؟!

عاش عشاق الساحرة المستديرة في مدينة إسطنبول ليلة استثنائية بالأمس حيث قص النجم الفرنسي نجولو كانتي شريط مبارياته الرسمية مع نادي فنربخشة التركي.

استضاف ملعب شكري سراج أوغلو المواجهة التي جمعت بين فنربخشة وفريق جنتشلربيرليجي ضمن منافسات الدوري التركي وسط حضور جماهيري مهيب لم يتوقف عن الهتاف باسم النجم القادم من صفوف نادي الاتحاد السعودي.

نجح أصحاب الأرض في حسم اللقاء لصالحهم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليحصد الفريق ثلاث نقاط ثمينة في مشواره نحو اللقب.

كانت الأنظار كلها مسلطة على تحركات كانتي في وسط الميدان لرصد مدى تأقلمه السريع مع رتم الكرة التركية بعد رحلة احترافية في الملاعب السعودية.

دخل كانتي اللقاء ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب دومينيكو تيديسكو الذي منحه ثقة كاملة لقيادة عمليات الوسط بجانب زملائه ليعلن رسميًا عن بداية عهد جديد في مسيرة اللاعب المتوج بلقب كأس العالم سابقًا.