علي رفعت

أسر قلوب الجماهير بمبادرة الـ 1% وسافر خلفه عاشق الاتحاد.. ماذا قدم كانتي في أول مباراة مع فنربخشة؟!

النجم الفرنسي يتحدث بلغة كرة القدم والانسانية!

عاش عشاق الساحرة المستديرة في مدينة إسطنبول ليلة استثنائية بالأمس حيث قص النجم الفرنسي نجولو كانتي شريط مبارياته الرسمية مع نادي فنربخشة التركي.

استضاف ملعب شكري سراج أوغلو المواجهة التي جمعت بين فنربخشة وفريق جنتشلربيرليجي ضمن منافسات الدوري التركي وسط حضور جماهيري مهيب لم يتوقف عن الهتاف باسم النجم القادم من صفوف نادي الاتحاد السعودي. 

نجح أصحاب الأرض في حسم اللقاء لصالحهم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليحصد الفريق ثلاث نقاط ثمينة في مشواره نحو اللقب. 

كانت الأنظار كلها مسلطة على تحركات كانتي في وسط الميدان لرصد مدى تأقلمه السريع مع رتم الكرة التركية بعد رحلة احترافية في الملاعب السعودية.

دخل كانتي اللقاء ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب دومينيكو تيديسكو الذي منحه ثقة كاملة لقيادة عمليات الوسط بجانب زملائه ليعلن رسميًا عن بداية عهد جديد في مسيرة اللاعب المتوج بلقب كأس العالم سابقًا.

  • FBL-TUR-FENERBAHCE-KANTEAFP

    عطاء يتجاوز حدود الميدان في مبادرة الواحد بالمئة

    لم يكتف النجم الفرنسي بخطف الأنظار فوق العشب الأخضر بل كان حديث الساعة في وسائل الإعلام التركية بسبب مبادرته الإنسانية الملهمة. 

    أعلن نادي فنربخشة رسميًا عن انضمام كانتي لمشروع المسؤولية الاجتماعية الذي يحمل اسم الأمل في المستقبل والذي يهدف إلى تقديم دعم مادي ومعنوي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

     تضمنت هذه المبادرة التبرع بنسبة واحد بالمئة من الراتب السنوي الضخم للاعب لصالح البرامج التعليمية والعلاجية المخصصة لهؤلاء الأطفال.

    ظهر كانتي قبل اللقاء بقميص يحمل شعار هذه النسبة مما أثار موجة من الإعجاب والتقدير بين الجماهير التركية التي رأت في هذه الخطوة دليلًا على نبل أخلاق اللاعب وتواضعه المعهود.

    أكدت التقارير الصحفية التركية أن هذه المبادرة ليست مجرد عمل خيري عابر بل هي التزام طويل الأمد قرر اللاعب تبنيه للمساهمة في تحسين حياة الأطفال في المجتمع التركي مما جعله ينال لقب القائد الإنساني قبل أن يكمل مباراته الأولى.

  • Fenerbahce SK v Genclerbirligi SK - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

    وفاء صحفي سعودي يقطع المسافات تقديرًا لمواقف كانتي

    في زاوية أخرى من المدرجات التركية برزت قصة إنسانية بطلها الصحفي السعودي المعروف علاء سعيد الذي قرر السفر خصيصًا من مدينة جدة إلى إسطنبول لمساندة كانتي في ظهوره الأول.

    كشف الصحفي عن سر هذه الرحلة التي أثارت فضول الكثيرين موضحًا أن نجولو كانتي كان اللاعب الوحيد الذي حرص على التواجد في صلاة الفجر ومراسم دفن والده وقت وفاته في المملكة العربية السعودية.

    أشار علاء سعيد إلى أن كانتي قطع مسافة طويلة جدا للوصول إلى الجنازة والوقوف بجانبه في تلك اللحظات الصعبة دون أي ترتيبات مسبقة أو رغبة في الظهور الإعلامي.

    اعتبر الصحفي السعودي أن تواجده في تركيا لدعم كانتي هو رد بسيط لجميل كبير وموقف لا ينسى يعكس جوهر شخصية اللاعب الفرنسي التي تتسم بالوفاء والصدق.

    لاقت هذه القصة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي حيث أشاد المتابعون بهذه الروح النبيلة التي تجمع بين الإعلام واللاعبين وتؤكد أن كرة القدم تحمل قيمًا سامية تتخطى حدود التنافس الرياضي.

  • Fenerbahce-vs-Genclerbirligi-21th-week-Trendyol-Super-League-202AFP

    انبهار جماهيري تركي بمستوى القائد الصامت

    ضجت منصات التواصل الاجتماعي في تركيا عقب نهاية المباراة بتعليقات المشيدين بأداء نجولو كانتي حيث وصفته جماهير فنربخشة بالقائد الصامت الذي يمنح الفريق الأمان في وسط الملعب. 

    أبدت الجماهير إعجابها الكبير بقدرة اللاعب على قراءة اللعب وافتكاك الكرات بهدوء تام دون الحاجة لارتكاب مخالفات خشنة. 

    كما تناولت الجماهير صورًا للاعب وهو يبتسم ويتفاعل بلطف مع المشجعين عقب صافرة النهاية وحرصه على تعلم التحية التقليدية الخاصة بنادي فنربخشة. 

    ورغم محاولات بعض جماهير الأندية المنافسة التشكيك في سرعته نظرا لوصوله لسن الخامسة والثلاثين إلا أن ردود مشجعي فنربخشة كانت حازمة بالتأكيد على أن ذكاء كانتي الميداني وتمركزه الصحيح يغنيانه عن الركض العشوائي.

    أكد المتابعون أن وجود كانتي في الدوري التركي سيزيد من قيمة البطولة الفنية وسيكون له دور محوري في تطوير مستوى اللاعبين الشباب في النادي بفضل خبراته المتراكمة.

  • Fenerbahce-vs-Genclerbirligi-21th-week-Trendyol-Super-League-202AFP

    أرقام واعدة وإحصائيات تعكس بصمة كانتي الميدانية

    بدأ نجولو كانتي اللقاء بتركيز عال وظهر تأثيره في الدقيقة الثانية عشرة عندما حاول إرسال تمريرة بينية متقنة لكسر الخطوط الدفاعية للخصم ولكنها طالت قليلا لتصل إلى حارس المرمى.

    استمر النجم الفرنسي في فرض أسلوبه وفي الدقيقة الأربعين قدم تمريرة أمامية زاحفة لم يوفق الدفاع في التعامل معها بسهولة. 

    ومع اقتراب نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة الثانية والأربعين انقض كانتي على كرة مرتدة وسدد كرة قوية من مسافة بعيدة مرت بجوار القائم الأيمن. 

    وطوال فترة تواجده التي استمرت حتى الدقيقة الثانية والستين لم ينجح أي لاعب من الفريق المنافس في مراوغته. 

    تعكس لغة الأرقام هذا الحضور القوي حيث لمس اللاعب الكرة تسع وثلاثين مرة وقدم ثمان وعشرين تمريرة ناجحة بنسبة دقة بلغت اثنين وثمانين بالمئة. 

    كما تميز في نصف ملعب الخصم بدقة تمرير بلغت خمسة وثمانين بالمئة ونجح في كسب جميع الصراعات الهوائية والأرضية بنسبة مئة بالمئة قبل أن يغادر الميدان لترك مكانه لزميله إسماعيل يوكسك وسط تحية الجماهير.

  • FBL-TUR-FENERBAHCE-KANTEAFP

    بيت القصيد

    أثبت نجولو كانتي في ظهوره الأول أن النجومية الحقيقية هي مزيج بين التميز الفني والأثر الإنساني.

    لقد نجح في كسب احترام الأتراك والسعوديين على حد سواء من خلال مبادرته الخيرية ومواقفه الوفية ليكون نموذجًا يحتذى به لكل رياضي يسعى لترك بصمة خالدة داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

