يمر يوفنتوس بفترة سيئة للغاية، بعد أن خسر أربع من آخر خمس مباريات قبل مباراة الإياب الحاسمة ضد غلطة سراي. تعرضت "السيدة العجوز" لهزيمة قاسية 5-2 في المباراة الأولى من الدور الفاصل، مما يعني أن هناك حاجة إلى قلب النتيجة بشكل كبير في ملعب أليانز.

ومع ذلك، بعد أن تقدم الفريق بفضل ركلة جزاء من مانويل لوكاتيلي، تلقى فرصته في الوصول إلى دور الـ16 ضربة قوية في بداية الشوط الثاني. حصل المدافع السابق لبورنموث كيلي على بطاقة صفراء في الشوط الأول، لكنه حصل على بطاقة حمراء مباشرة عندما أصاب ساق باريس ألبير يلمظ بقدمه بعد أن قفز لضرب الكرة برأسه.

بدا الحادث مثيرًا للشفقة إلى حد ما، لكن كيلي تعرض بلا شك لمعاملة قاسية، حيث كان يركز بصره على الكرة قبل أن يصطدم بخصمه للأسف.