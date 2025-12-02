استبعاد نجم برشلونة بسبب الحمى.. ضربة كبرى لفليك قبل موقعة أتلتيكو مدريد!

في بيان طبي عاجل، أعلن نادي برشلونة غياب نجم الوسط فرينكي دي يونج عن لقاء أتلتيكو مدريد بداعي المرض، بعد إصابته بحمى مفاجئة ما يبعده عن خوض اللقاء المهم.

وكان دي يونج قد غاب بشكل مفاجئ عن مواجهة ديبورتيفو ألافيس الأخيرة، ما أربك حسابات المدرب هانز فليك، خاصة أن الجماهير كانت تترقب عودته للتشكيل الأساسي لتعويض النقص في خط الوسط، بعد استنفاده عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة (أمام أتلتيك بيلباو) إثر طرده أمام سيلتا فيجو.

وكشفت إذاعة "RAC1" لاحقاً أن استبعاد دي يونج من اللقاء الذي حسمه "البلوجرانا" بنتيجة (3-1) جاء لـ"أسباب عائلية".

وأمام هذا الغياب، وعدم الجاهزية الكاملة لبيدري، وإصابة فيرمين لوبيز، اضطر فليك للمراهنة على الثنائي الشاب مارك بيرنال ومارك كاسادو في الارتكاز، مع إعادة داني أولمو لمركز صانع الألعاب، وهو الرهان الذي أتى ثماره بامتياز بعدما سجل أولمو هدفين قاد بهما الفريق لفوز ثمين في الجولة الرابعة عشرة.