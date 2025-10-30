ظهور مارسيلو الأول في دوري الملوك .. لمسة سحرية وبيكيه يستغله للسخرية من ريال مدريد!

في سن السابعة والثلاثين، لم يرغب مارسيلو أن يُغلق باب كرة القدم بعد، فعلى الرغم من ختام مسيرته الاحترافية المميزة مع ريال مدريد وفلومينينسي والمنتخب البرازيلي، وجد النجم البرازيلي في "دوري الملوك" مساحة جديدة للتعبير عن حبه للساحرة المستديرة.

مارسيلو انضم إلى فريق "سكل إف سي" أحد الأندية الحديثة في البطولة التي أطلقها المدافع الإسباني السابق جيرارد بيكيه، والمعروفة بأسلوبها المبتكر في تقديم كرة قدم سريعة ومليئة بالمفاجآت.

وفي أول مشاركة له، أثبت مارسيلو أنه لا يزال يحتفظ بجزء من سحر القدم اليسرى الذي لطالما صنع الفارق في "سانتياجو برنابيو"، مع الفريق الملكي، وفي ظهوره الأول بدوري الملوك الجمهور هتف له، الكاميرات لاحقته، وحتى خصومه لم يستطيعوا إخفاء إعجابهم بمهاراته.