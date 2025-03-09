ظاهرة غريبة في الدوري الألماني.. لعنة "إسعاد الجماهير" تضرب البوندسليجا!

Getty Imagesمعتز الجمالظاهرة غريبة في الدوري الألماني.. لعنة "إسعاد الجماهير" تضرب البوندسليجا!بايرن ميونخبايرن ميونخ v بوخومبوخومالدوري الألمانيهوفينهايم v هايدينهايمهوفينهايمهايدينهايمفولفسبورج v سانت باوليفولفسبورجسانت باوليباير ليفركوزن v فيردر بريمنباير ليفركوزنفيردر بريمنفرايبورج v لايبزيجفرايبورجلايبزيجهولشتاين كيل v شتوتجارتهولشتاين كيلشتوتجارتبوروسيا دورتموند v أوجسبورجبوروسيا دورتموندأوجسبورجآينتراخت فرانكفورت v أونيون برلينآينتراخت فرانكفورتأونيون برلينفي آخر جولتين..شهد الدوري الألماني لكرة القدم ظاهرة غريبة في الجولتين 24 و25، والتي انتهت مبارياتهما اليوم الأحد.الموضوع يُستكمل بالأسفل