طفلاه يتصدران المشهد.. تكريم ديوجو جوتا في أول مواجهة بين وولفرهامبتون وليفربول بعد وفاته!
وفاة جوتا.. صدمة مستمرة في ليفربول
شكلت الوفاة المفاجئة للنجم البرتغالي ديوجو جوتا في يوليو 2025، بعد تعرضه لحادث سير مروع في إسبانيا أودى بحياته وحياة شقيقه أندريه، إثر انفجار إطار سيارتهما واشتعال النيران فيها، صدمة مدوية زلزلت أركان نادي ليفربول، محولةً موسم 2025-2026 من مجرد منافسة رياضية اعتيادية إلى كابوس إنساني ثقيل الوطأة.
لم يكن جوتا مجرد رقم في التشكيلة أو هدافاً بارعاً يساهم في حصد النقاط فحسب، بل كان ركيزة أساسية وروحاً نابضة بالحياة داخل غرفة الملابس، مما جعل رحيله يترك فراغاً عاطفياً وهائلاً يستحيل ملؤه بالتعليمات الفنية أو التدريبات البدنية.
لقد ألقى هذا الحدث المأساوي بظلاله القاتمة والباردة على أداء الفريق ككل، حيث بدا اللاعبون في معظم مباريات الموسم أشباحاً لأنفسهم داخل المستطيل الأخضر، يفتقدون الشغف والتركيز الذهني اللازمين للمنافسة في أعلى المستويات.
إن الرابطة القوية التي كانت تجمع جوتا بزملائه جعلت من محاولة تجاوز غيابه الأبدي أمراً شبه مستحيل، فتحولت المباريات بالنسبة لهم من فرصة للمتعة والانتصار إلى عبء نفسي ثقيل ومؤلم.
وولفرهامبتون وليفربول.. جوتا لا ينسى
في مشهد مهيب يفيض بالمشاعر الإنسانية ويجسد أسمى معاني الوفاء، شهد ملعب "أنفيلد" لفتة طيبة ومؤثرة خطفت القلوب قبيل انطلاق مواجهة ليفربول وولفرهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ولأن هذه المباراة هي اللقاء الأول الذي يجمع الفريقين منذ الرحيل المأساوي للنجم البرتغالي ديوجو جوتا في حادث سير يوليو الماضي، تحولت أرضية الملعب إلى ساحة تكريم لذكراه. تقدم نجلا الراحل، "دينيس" و"دوارتي"، صفوف اللاعبين كتمائم رسمية للمباراة، حيث سارا بثبات وبراءة جنباً إلى جنب مع قائد ليفربول فيرجيل فان دايك، في مشهد مؤثر، أكد أن عائلة جوتا ستظل جزءاً أصيلاً من كيان النادي.
لم تتوقف مراسم الوداع عند دخول الأطفال، بل تزينت مدرجات "الريدز" بلافتات تحمل صور واسم اللاعب، بينما صدحت آلاف الحناجر بأغنية النادي الخالدة "لن تسير وحدك أبدًا"، موجهة رسالة دعم وتضامن عميقة لزوجة اللاعب وأطفاله الحاضرين في الملعب. لقد وحدت هذه اللحظات جماهير الفريقين في رثاء مشترك للاعب ساهم في تحقيق الألقاب بقميص الريدز بعد مسيرة مميزة سابقة مع الذئاب.
كلوب يرثي جوتا
في كلمات تفيض بالمشاعر وتلامس القلوب، حرص مدرب ليفربول السابق يورجن كلوب على رثاء النجم الراحل ديوجو جوتا برسالة مؤثرة سبقت مواجهة ليفربول ضد وولفرهامبتون. وعبر صفحات "ذا أوبزرفر"، كشف كلوب في مقال، عن عمق محبته للاعب البرتغالي، مؤكداً أن مجرد ذكر اسم "ديوجو" يزرع ابتسامة عريضة على وجهه ويملأ قلبه بالمودة والتقدير.
ركز كلوب في رثائه على الجانب الإنساني لجوتا، واصفاً إياه بالشخص "المتواضع والأصيل" الذي لم تغيره الشهرة، مشيراً إلى أن الجماهير رأت فيه "أفضل نسخة من أنفسهم" لبساطته وعفويته. وأكد المدرب الألماني أنه بقدر فخره بما قدمه جوتا كلاعب كرة قدم، إلا أن "الشخص" هو ما سيبقى خالداً في ذاكرته، لأن جوتا كان يجمع بين الموهبة والنقاء الإنساني بنفس القدر.
ماذا بعد لليفربول؟
نجح ليفربول في تحقيق فوز ثمين على ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة (2-1) في المباراة التي احتضنها ملعب "أنفيلد" مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
عاشت الجماهير دقيقة مجنونة في الشوط الأول حسمت اللقاء عملياً، حيث افتتح ريان جرافينبيرخ التسجيل في الدقيقة 41، ليتبعه فلوريان فيرتس بالهدف الثاني مباشرة في الدقيقة 42. ورغم تقليص الذئاب للفارق مطلع الشوط الثاني عبر سانتياجو بويينو في الدقيقة 51، تمكن "الريدز" من الحفاظ على النقاط الثلاث، ليرفعوا رصيدهم إلى 32 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما استمرت معاناة ولفرهامبتون في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط، دون تحقيق أي انتصار حتى الآن هذا الموسم.
ويستعد ليفربول لدخول ماراثون كروي شاق مع بداية عام 2026، حيث يخوض الفريق 9 مباريات خلال شهر يناير في مختلف المسابقات. يستهل "الريدز" العام الجديد بمواجهة ليدز يونايتد يوم 1 يناير، قبل أن يخوض اختبارين خارج الديار أمام فولهام، ثم القمة المرتقبة والنارية ضد آرسنال يوم 8 يناير في الدوري. وتتواصل التحديات ببدء مشوار كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بارنسلي، بالتزامن مع استحقاقات دوري أبطال أوروبا بمواجهتي مارسيليا الفرنسي وكارباخ الأذربيجاني. ويختتم الفريق هذا الشهر المزدحم بلقاء قوي أمام نيوكاسل يونايتد في "أنفيلد"، ليكون شهر يناير بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الفريق على المنافسة على كافة الجبهات.
