Getty Images Sport
ترجمه
طرد مدرب ليدز دانيال فارك وابتعد عن الحكم في نهاية المباراة بعد هزيمة مانشستر سيتي
مانشستر سيتي يحصد النقاط الثلاث
كان أنطوان سيمينيو، الذي انضم إلى الفريق في يناير، بطل المباراة مرة أخرى، حيث سجل اللاعب الدولي الغاني الهدف الوحيد في المباراة. وحصد رجال بيب جوارديولا ثلاث نقاط مهمة، حيث قلصوا الفارق مع متصدر الدوري أرسنال إلى نقطتين فقط، دون الاستعانة بخدمات إرلينج هالاند.
مع إصابة المهاجم النرويجي وعدم قدرته على السفر إلى يوركشاير، تم تكليف عمر مرموش وسيمينيو بمهمة التهديف. وقد رد الأخير مرة أخرى جزءًا من المبلغ الضخم الذي دفعه سيتي لجلبه إلى شمال غرب إنجلترا، حيث انطلق إلى منطقة الجزاء وحول تمريرة رايان أيت نوري المنخفضة بلمسة تشبه أسلوب هالاند.
كان أرسنال يأمل في أن يتعثر رجال جوارديولا على ملعب معروف بصعوبته تحت الأضواء. يمكن للمدفعجية أن يتقدموا مرة أخرى بفارق خمس نقاط في الصدارة يوم الأحد عندما يستقبلون تشيلسي في الإمارات، لكنهم سيكونون قد لعبوا مباراة أكثر من مانشستر سيتي.
- Getty Images Sport
ندم في إيلاند رود
شهدت المباراة المتقاربة توتراً شديداً، ولم يكن مدرب ليدز راضياً عن بعض القرارات التي اتخذها بانكس. مع ضغط ليدز لتحقيق التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة، كان فارك يشعر بإحباط متزايد مع مرور كل ثانية، حيث كان سيتي يستهلك الوقت الثمين بمجموعة من الحيل الذكية. عندما أطلق الحكم صافرته، شعر فارك بالاستياء، متوقعًا أن يتم لعب وقت إضافي في نهاية المباراة، فاندفع إلى الملعب.
كما كانت هناك مطالبات بأن يحصل الفريق المضيف على ركلة جزاء عندما ارتطمت الكرة بذراع ماتيوس نونيس داخل منطقة الجزاء. بدا أن الحكم المساعد بالفيديو قد يمنح ركلة جزاء محتملة لليدز، لكن الطلبات رُفضت وتم تأييد القرار الأصلي الذي اتخذه بانكس.
كما كان رايان شيركي محظوظًا في الإفلات من العقاب عندما داس بقدمه على ساق إيليا جرويف. كان الفرنسي، الذي كان يسعى للانطلاق بسرعة، قد انتزع الكرة من لاعب الوسط الذي كان جالسًا على الأرض، لكنه داس على جرويف أثناء تقدمه. ربما كانت هذه الحركة عرضية، لكن فارك قد شعر بالاستياء لأن فريقه لم يحصل على ميزة اللاعب.
ريمر يرد على بطاقة فاركي الحمراء
في تصريحاته بعد المباراة، أوضح مساعد فارك، إدي ريمر، أن مدرب ليدز كان غير راضٍ عن عدد من الأمور.
وقال ريمر عبر YahooSports: "أعتقد أنني تحدثت معه [فارك] لفترة قصيرة. كانت هناك حوادث ومماطلة واضحة". "شعرنا أنه كان بإمكانه منح ركلة ركنية عدة مرات. حصلوا على بطاقة صفراء عدة مرات. ركض على الملعب لـ"لماذا" وهذا هو سبب طرده، ولكن ربما كان ذلك بسبب عدوانيته أو أسلوبه القاسي. نادرًا ما يتم طرده. المرة الأولى كانت بسبب الاحتفال المفرط عندما صعدنا. هذه هي المرة الثانية وأعتقد أنها قاسية جدًا".
وعن الأداء، أضاف ريمر: "لقد بذلنا جهدًا كبيرًا وضغطنا عليهم حتى النهاية. أداء لا يصدق. سنحاول التعافي جيدًا ونكون جاهزين لمواجهة سندرلاند يوم الثلاثاء.
"كان يجب أن نسجل هدفًا، ولكن عندما اقتربت نهاية الشوط الأول، استقبلنا هدفًا في أسوأ لحظة ممكنة. أنا فخور جدًا باللاعبين على هذا الجهد الكبير".
- Getty Images
الضغط على أرسنال
الضغط يقع على أرسنال للرد على أداء مانشستر سيتي القوي بفوزه الخاص. سيكون الغانرز مصممين على إلحاق الهزيمة الثالثة هذا الموسم بتشيلسي، بعد فوزهم مرتين على منافسهم اللندني في كأس كاراباو.
إعلان