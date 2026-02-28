كان أنطوان سيمينيو، الذي انضم إلى الفريق في يناير، بطل المباراة مرة أخرى، حيث سجل اللاعب الدولي الغاني الهدف الوحيد في المباراة. وحصد رجال بيب جوارديولا ثلاث نقاط مهمة، حيث قلصوا الفارق مع متصدر الدوري أرسنال إلى نقطتين فقط، دون الاستعانة بخدمات إرلينج هالاند.

مع إصابة المهاجم النرويجي وعدم قدرته على السفر إلى يوركشاير، تم تكليف عمر مرموش وسيمينيو بمهمة التهديف. وقد رد الأخير مرة أخرى جزءًا من المبلغ الضخم الذي دفعه سيتي لجلبه إلى شمال غرب إنجلترا، حيث انطلق إلى منطقة الجزاء وحول تمريرة رايان أيت نوري المنخفضة بلمسة تشبه أسلوب هالاند.

كان أرسنال يأمل في أن يتعثر رجال جوارديولا على ملعب معروف بصعوبته تحت الأضواء. يمكن للمدفعجية أن يتقدموا مرة أخرى بفارق خمس نقاط في الصدارة يوم الأحد عندما يستقبلون تشيلسي في الإمارات، لكنهم سيكونون قد لعبوا مباراة أكثر من مانشستر سيتي.