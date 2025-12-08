Getty Images Sport
طرد ثالث وتصريح غاضب من كارباخال.. تقرير الحكم يكشف كلمات نجوم ريال مدريد أمام سيلتا فيجو!
ريال مدريد يسقط أمام سيلتا فيجو
في ليلة سيطر عليها الجدل بشأن الأداء التحكيمي، تلقى ريال مدريد صفعة مدوية في معقله "سانتياجو برنابيو" بسقوطه أمام سيلتا فيجو بنتيجة (0-2)، في ليلة كان بطلها الأوحد الشاب ويليوت سويدبرج.
افتتح السويدي التسجيل بلمسة فنية رائعة في الدقيقة 53، قبل أن يطلق رصاصة الرحمة على آمال الملكي في العودة بهدف ثانٍ قاتل في الدقيقة 90+3، مستغلاً الاندفاع الهجومي العشوائي والنقص العددي لأصحاب الأرض.
هذه الهزيمة لم تجمّد رصيد ريال مدريد عند 36 نقطة فحسب، بل أهدت غريمه التقليدي برشلونة (40 نقطة) فرصة ذهبية للتحليق بعيداً في الصدارة، كما بات مركز الوصافة المدريدي مهددًا بالزوال، حيث يتربص فياريال في المركز الثالث برصيد 35 نقطة (لعب 15 مباراة مقابل 16 للريال)، ما يضع الفريق الملكي في نفق مظلم وأزمة ثقة حقيقية.
الجدل التحكيمي يسيطر
في الدقيقة 63، ارتكب الظهير الأيسر فيران جارسيا ما يمكن وصفه بـ "انتحار كروي". في سيناريو درامي يعكس التخبط الذهني، نال جارسيا إنذاراً أول لتهور غير مبرر، ولم تكد تمر دقيقة واحدة حتى ارتكب مخالفة ثانية في الدقيقة 64 في منطقة بعيدة عن الخطورة، ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.
زادت حدة التوتر في الدقيقة 80، عندما طالب فينيسيوس جونيور بركلة جزاء إثر سقوطه على خط الـ18 بعد مراوغة ومضايقة من مدافع سيلتا فيجو. ورغم مطالبات البرازيلي الصارخة، أمر الحكم باستمرار اللعب معتبراً الالتحام طبيعياً، ولم يتدخل حكام الفيديو (VAR) للمراجعة.
بلغت "التراجيديا" ذروتها في الوقت بدل الضائع، حيث فقد لاعبو ريال مدريد أعصابهم تماماً. تعرض ألفارو كاريراس للطرد بعد نيله إنذارين متتاليين في بضع ثوانٍ بسبب الاعتراض اللفظي الصارخ على الحكم.
ولم يتوقف الأمر هنا، بل وزع الحكم البطاقات الصفراء على فالفيردي ورودريجو الذين حاصروه للاعتراض، في مشهد فوضوي.
تقرير الحكم يكشف الكواليس
كشف تقرير الحكم عن تفاصيل ما جرى في تلك الليلة "
"المتوترة"، حيث أشهر ست بطاقات صفراء للفريق الأبيض، بما في ذلك تلك التي أُشهرت لبيلينجهام لدخوله أرض الملعب "دون إذن" بعد تلقيه العلاج.
جاء طرد كاريراس بالبطاقة الصفراء الثانية بعدما أطلق عبارة تمثل الانفجار المدريدي في وجه الحكم كوينتيرو جونزاليس: "أنت سيئ للغاية". كما يشير المحضر إلى إندريك، الذي طُرد لمغادرته مقاعد البدلاء، والركض نحو الحكم الرابع وهو يصرخ، واستلزم الأمر إمساكه من قبل أعضاء الجهاز الفني.
استمرت المباراة مشتعلة عقب صافرة النهاية. وفي نفق غرف الملابس، حدد الحكم هوية داني كارباخال، الذي كان يرتدي ملابس عادية، وهو يتوجه نحوه بتوبيخ مباشر: "المستوى الذي تقدمونه، ثم تبكون لاحقًا في المؤتمر الصحفي".
يعكس المحضر أيضًا إنذار تشابي ألونسو، الذي عوقب بسبب الاحتجاج من المنطقة الفنية في الدقيقة 73.
ماذا بعد لريال مدريد في الفترة المقبلة؟
تكشف نتائج ريال مدريد الأخيرة عن فريق يعاني من "انفصام كروي" واضح؛ فبينما يُظهر "شخصية البطل" في المواعيد الكبرى، يعود ليتعثر بغرابة أمام الخصوم الأقل شأناً.
دخل الفريق مواجهة سيلتا منتشياً بفوز كاسح على أتلتيك بيلباو (3-0)، وهو انتصار جاء ليوقف نزيفاً مقلقاً للنقاط شهدته الجولات السابقة بتعادلات مخيبة أمام جيرونا (1-1)، إلتشي (2-2)، ورايو فاييكانو (0-0)، وهي مباريات كان يُفترض أن تكون في المتناول.
المفارقة تكمن في أن هذا التذبذب المحلي تخللته انتصارات مدوية في أكتوبر وبداية نوفمبر، حيث أسقط الملكي كبار القارة والليجا (برشلونة 2-1، يوفنتوس 1-0، وفالنسيا 4-0)، لكنه عانى دفاعياً بشكل مفاجئ في أوروبا كما حدث في الفوز "القيصري" على أولمبياكوس (4-3)، والسقوط أمام ليفربول (0-1).
هذه النتائج ترسم صورة لفريق يملك أنياباً حادة، لكنه يعاني من هشاشة في التركيز تجعله يسقط في فخ التعادلات السهلة، مما يجعل الاستمرارية هي "الحلقة المفقودة" التي يبحث عنها أنشيلوتي (أو ألونسو في سياقنا) قبل الدخول في نفق المباريات الصعبة المقبلة.
لا يمتلك ريال مدريد رفاهية الوقت للملمة جراحه بعد تعثر سيلتا فيجو، إذ يجد الفريق نفسه أمام "جدول انتحاري" ومسار شاق لا يقبل الأخطاء خلال الشهرين المقبلين. يبدأ "الاختبار الأعظم" فوراً يوم الأربعاء المقبل بقمة تكسير العظام أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال، تليها رحلات محفوفة بالمخاطر في الليجا لمواجهة ألافيس، إشبيلية، وريال بيتيس توالياً.
