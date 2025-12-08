طرد ثالث وتصريح غاضب من كارباخال.. تقرير الحكم يكشف كلمات نجوم ريال مدريد أمام سيلتا فيجو!

في ليلة سيطر عليها الجدل بشأن الأداء التحكيمي، تلقى ريال مدريد صفعة مدوية في معقله "سانتياجو برنابيو" بسقوطه أمام سيلتا فيجو بنتيجة (0-2)، في ليلة كان بطلها الأوحد الشاب ويليوت سويدبرج.

افتتح السويدي التسجيل بلمسة فنية رائعة في الدقيقة 53، قبل أن يطلق رصاصة الرحمة على آمال الملكي في العودة بهدف ثانٍ قاتل في الدقيقة 90+3، مستغلاً الاندفاع الهجومي العشوائي والنقص العددي لأصحاب الأرض.

هذه الهزيمة لم تجمّد رصيد ريال مدريد عند 36 نقطة فحسب، بل أهدت غريمه التقليدي برشلونة (40 نقطة) فرصة ذهبية للتحليق بعيداً في الصدارة، كما بات مركز الوصافة المدريدي مهددًا بالزوال، حيث يتربص فياريال في المركز الثالث برصيد 35 نقطة (لعب 15 مباراة مقابل 16 للريال)، ما يضع الفريق الملكي في نفق مظلم وأزمة ثقة حقيقية.