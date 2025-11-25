تحدث لاعب وسط إيفرتون إدريسا جاي للمرة الأولى عن البطاقة الحمراء المفاجئة التي حصل عليها في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها فريقه في النهاية على مانشستر يونايتد مساء الاثنين، والتي حصل عليها لصفعه زميله مايكل كين بعد مشادة بينهما على أرض الملعب. كما أعرب كل من كيرنان ديوسبري هول ومدرب التوفيز ديفيد مويس عن رد فعلهما.
بعد طرده الغريب أمام مانشستر يونايتد.. إدريسا جاي يتحدث لأول مرة!
اعتذار جاي العلني
اندلعت الحادثة عندما بدا أن كين استاء من تهاون جاي في التمرير بالقرب من مرمى إيفرتون، مما أدى إلى تسديدة لمانشستر يونايتد. تبادل الاثنان كلمات غاضبة ثم حصل التدافع بينهما، وخلال ذلك ضرب جاي كين بيده على وجهه.
سرعان ما أبعده الحارس جوردان بيكفورد عن الموقف، لكن هذا الفعل الأخير أدى إلى طرد لاعب الوسط.
أدى الطرد إلى لعب إيفرتون المباراة بفارق لاعب واحد طوال 13 دقيقة، لكنه تمكن بشكل مثير من تحقيق فوز نادر بنتيجة 1-0 في أولد ترافورد، ولم يفوت جاي أهمية ما فعله.
وقال جاي في بيان نشر على إنستجرام: "أود أولاً أن أعتذر لزميلي في الفريق مايكل كين، أتحمل المسؤولية الكاملة عن رد فعلي. أعتذر أيضًا لزملائي في الفريق والموظفين والمشجعين والنادي. ما حدث لا يعكس شخصيتي أو القيم التي أؤمن بها. قد تبلغ المشاعر ذروتها، لكن لا شيء يبرر مثل هذا السلوك. سأحرص على ألا يتكرر ذلك أبداً".
- Getty Images Sport
ماذا قال ديوسبري هول وديفيد مويس؟
قبل الإعلان عن ذلك، كان جاي قد اعتذر بالفعل لبقية لاعبي إيفرتون خلف الأبواب المغلقة، مباشرة بعد صافرة نهاية المباراة في مانشستر.
وقال ديوسبري-هول، الذي سجل هدف الفوز لإيفرتون في الشوط الأول، لـ "سكاي سبورتس " بعد المباراة : "اعتذر إدريسا لنا بعد المباراة، وقال ما لديه، وهذا كل ما يمكنه فعله".
وأردف: "لقد تجاوزنا الأمر. كانت ردود أفعالنا مذهلة من الطراز الأول، كان من الممكن أن ننهار، لكن هذا الأمر جعلنا ننضج".
سُئل لاعب وسط تشيلسي السابق أيضًا عن رأي المدرب ديفيد مويس في الطرد وكيف كان رد فعل المدرب عليه في الشوط الأول، فأضاف: "قال فقط: انتهى الأمر الآن. سنتعامل مع ذلك في وقت آخر. كان الأمر يتعلق بالالتزام بالخطة التي وضعناها. حرص على أن نفعل الأشياء الصحيحة، وأن نواصل ما نقوم به. لا يمكننا تغيير ذلك الآن، واصلنا القيام بذلك في الشوط الثاني".
سعادة غريبة!
ربما كان رأي مويس مختلفًا تمامًا لو لم تنته المباراة بفوز إيفرتون الأول في أولد ترافورد منذ 2013 - ومن المفارقات أن مويس نفسه كان مدربًا لمانشستر يونايتد في ذلك الوقت، وسجل بريان أوفييدو هدف الفوز الحاسم لإيفرتون - لكن الاسكتلندي أكد أنه رأى جانبًا إيجابيًا كبيرًا في حادثة جاي بسبب ما تمثله.
قال مويس: "هناك جانب آخر للأمر. أحب أن يتشاجر لاعبي فريقي مع بعضهم البعض إذا لم يتصرف أحدهم بالشكل الصحيح. إذا كنت تريد تلك القوة والصلابة لتحقيق نتيجة، فأنت تريد أن يتصرف أحدهم بناءً على ذلك".
بشأن القرار الفعلي بطرد جاي في المقام الأول، أضاف مويس: "لو لم يحدث شيء، لا أعتقد أن أي شخص في الملعب كان سيتفاجأ. اعتقدت أن الحكم كان يمكن أن يأخذ وقتًا أطول قليلاً للتفكير في الأمر. قيل لي أن قواعد اللعبة تنص على أنك إذا صفع لاعبًا من فريقك، فقد تتعرض للمشاكل".
وأضاف: "أنا محبط لأننا حصلنا على الطرد. لكننا جميعًا كنا لاعبي كرة قدم، ونغضب من زملائنا في الفريق. لقد اعتذر عن الطرد، وأشاد باللاعبين وشكرهم على ذلك واعتذر عما حدث".
اختلف جاري نيفيل،المعلق المشارك في قناة سكاي سبورتس، مع قرار طرد جاي: "ما مدى شدة تلك الصفعة؟ لقد طُرد بسببها. هل كانت صفعة خفيفة أم ضربة قوية؟ لا شك أن يده وصلت إلى وجهه، لكنها لم تبدو قوية. ربما اضطروا إلى طرده لمجرد أن يده وصلت إلى وجهه. لم يكونوا يتشاجرون، لم تكن مشاجرة. كان من الممكن التعامل مع الأمر ببطاقة صفراء. لا أعتقد أن الأمر استدعى بطاقة حمراء".
- Getty Images Sport
إيقاف تلقائي
العقوبة القياسية للبطاقة الحمراء المباشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هي حظر تلقائي لمدة ثلاث مباريات، ولدى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سلطة زيادة هذه العقوبة على أساس كل حالة على حدة، اعتمادًا على خطورة الحادث. مع الجدل حول ما إذا كانت البطاقة الحمراء عقوبة عادلة، تختلف هذه الحالة اختلافًا كبيرًا عن الحادثة الشهيرة بين زميلي فريق نيوكاسل لي بوير وكيرون داير، اللذين تمت زيادة حظرهما إلى سبع مباريات، لذا فإن زيادة العقوبة أمر مستبعد للغاية.
في الوضع الحالي، سيغيب جاي عن مباريات إيفرتون الثلاث المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل وبورنموث ونوتنجهام فورست، وسيكون مؤهلاً للعودة في رحلة ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي في 13 ديسمبر.