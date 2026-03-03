Goal.com
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty
طائرته غادرت الرياض إلى مدريد.. ما حقيقة سفر كريستيانو رونالدو قبل أيام من مواجهة نيوم؟!

ماذا حدث؟!

شهدت الساعات الماضية رصدًا دقيقًا لتحركات الطائرة الخاصة التابعة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي حيث غادرت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض متوجهة إلى مدريد. 

وتأتي هذه الرحلة في توقيت يتسم بالكثير من المتغيرات على الصعيدين الرياضي والسياسي في المنطقة مما أثار موجة من التكهنات حول طبيعة المغادرة وأهدافها. 

وقد سجلت مواقع تتبع الملاحة الجوية إقلاع الطائرة في تمام الساعة الثامنة مساءً لتصل إلى وجهتها في إسبانيا قبل حلول الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي بعد رحلة استغرقت نحو سبع ساعات في الجو. 

ويعد هذا المسار الجوي الذي يمر فوق الأجواء المصرية والبحر الأبيض المتوسط من المسارات المألوفة لهذه الطائرة التي تتردد باستمرار بين العواصم التي يقيم فيها النجم البرتغالي وعائلته.

  • تأجيل الاستحقاقات القارية يفتح باب الإجازات القصيرة

    يربط مراقبون هذه الرحلة المفاجئة بقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القاضي بتأجيل مباريات دور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وكان من المقرر أن يواجه نادي النصر نظيره الوصل الإماراتي في الرابع من شهر مارس الجاري إلا أن التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة دفعت الاتحاد القاري إلى إرجاء المنافسات حتى إشعار آخر لضمان سلامة البعثات الرياضية والجماهير. 

    وبناء على هذا المستجد فقد حصل لاعبو الفريق على فترة توقف غير معلنة مسبقًا في جدول المباريات المزدحم مما يرفع من احتمالية أن يكون كريستيانو رونالدو قد قرر استغلال هذا التوقف للحصول على إجازة قصيرة لا تتجاوز ثماني وأربعين ساعة بالأخص لأنه كان يعاني من إصابة بالفعل، وربما كان قد جدول تلك الرحلة قبل حتى التأجيل الأخير. 

    وتسمح مثل هذه الفترات للاعبين الكبار بالتقاط الأنفاس والابتعاد عن ضغوط المنافسات خاصة في ظل حالة الترقب التي تسود الوسط الرياضي حاليًا.

    غموض حول هوية الركاب ودوافع المغادرة الهادئة

    رغم الضجيج الإعلامي الذي صاحب خبر إقلاع الطائرة فإنه لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن على وجود رونالدو شخصيًا على متنها. 

    وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الطائرة الفاخرة من طراز بومباردييه جلوبال إكسبريس 6500 والمقدرة قيمتها بنحو 81 مليون دولار غالبًا ما تستخدمها شريكته جورجينا رودريجيز وأبناؤه الخمسة في تنقلاتهم الخاصة. 

    وقد تكون العائلة قد فضلت التوجه إلى مدريد لقضاء فترة التوقف هناك بعيدصا عن أجواء التوتر الراهنة في المنطقة. 

    وتعرف عائلة النجم البرتغالي بحرصها على الحفاظ على نمط حياة يتسم بالتنقل المستمر بين مقرات إقامتهم في الرياض ومدريد ولشبونة حيث ترتبط العائلة بمصالح تجارية واجتماعية واسعة في تلك المدن مما يجعل من الصعب الجزم بأن هذه الرحلة تمثل مغادرة أو هروبًا من الأحداث الجارية.

  • إصابة عضلية وبرنامج تأهيلي

    تعرض كريستيانو رونالدو مؤخرًا لإصابة عضلية خلال مواجهة فريقه ضد نادي الفيحاء في الدوري السعودي حيث غادر الملعب قبل نهاية اللقاء متأثرًا بإجهاد عضلي واضح. 

    وأكد الجهاز الفني لنادي النصر أن اللاعب يحتاج إلى فحوصات دقيقة لتقييم حالته البدنية وضمان جاهزيته للمرحلة القادمة. 

    وفي هذا السياق قد تكون رحلة مدريد جزءًا من برنامج علاجي أو تأهيلي نفسي للاعب.

    استثمارات عائلية وروابط وثيقة بمدينة مدريد

    تمثل مدينة مدريد المركز الرئيسي للكثير من استثمارات النجم البرتغالي العقارية والفندقية كما أنها المكان الذي شهد إعلان خطوبته الرسمية على جورجينا رودريجيز في صيف عام 2025,

    وبناء على ذلك فإن تحركات طائرته الخاصة نحو العاصمة الإسبانية لا يمكن فصلها عن الالتزامات الشخصية والعملية التي تديرها العائلة هناك. 

    وتؤكد سجلات الطائرة الملاحية أنها قامت برحلة مشابهة تماماً قبل نحو أسبوع من الآن مما يعزز فرضية الطابع الروتيني لهذه الرحلات. 

    تكرار هذه التحركات الجوية يعكس الطبيعة العالمية لحياة النجم البرتغالي الذي ينجح دائمًا في الموازنة بين التزاماته الاحترافية مع نادي النصر السعودي وبين شؤونه الخاصة في القارة الأوروبية دون أن يؤثر ذلك على ارتباطه بالمشروع الرياضي الكبير الذي يمثله في المملكة.

