طائرته غادرت الرياض إلى مدريد.. ما حقيقة سفر كريستيانو رونالدو قبل أيام من مواجهة نيوم؟!

شهدت الساعات الماضية رصدًا دقيقًا لتحركات الطائرة الخاصة التابعة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي حيث غادرت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض متوجهة إلى مدريد.

وتأتي هذه الرحلة في توقيت يتسم بالكثير من المتغيرات على الصعيدين الرياضي والسياسي في المنطقة مما أثار موجة من التكهنات حول طبيعة المغادرة وأهدافها.

وقد سجلت مواقع تتبع الملاحة الجوية إقلاع الطائرة في تمام الساعة الثامنة مساءً لتصل إلى وجهتها في إسبانيا قبل حلول الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي بعد رحلة استغرقت نحو سبع ساعات في الجو.

ويعد هذا المسار الجوي الذي يمر فوق الأجواء المصرية والبحر الأبيض المتوسط من المسارات المألوفة لهذه الطائرة التي تتردد باستمرار بين العواصم التي يقيم فيها النجم البرتغالي وعائلته.