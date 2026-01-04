استهل سيلتا فيجو عامه الجديد باستعراض كروي مبهر في ملعب "بالايدوس"، مكتسحاً ضيفه فالنسيا بنتيجة ثقيلة (4-1)، ليؤكد عزمه الحقيقي على المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وفرض "السماوي" أسلوبه بفضل تألق مهاجمه بورخا إجليسياس "الباندا" الذي وقع على ثنائية، كما تناوب جونز العبدلاوي وهوجو ألفاريز على دك شباك الضيوف في الشوط الثاني، مستغلين الانهيار التام لخطوط المنافس.

في المقابل، جسدت المباراة عمق الأزمة التي يعيشها فالنسيا تحت قيادة كارلوس كوربيران؛ إذ ظهر الفريق مفككاً وعاجزاً عن مجاراة إيقاع ومرتدات سيلتا السريعة.

بهذا الفوز العريض، رفع سيلتا رصيده إلى 26 نقطة مع ختام الدور الأول مرسخاً مكانته في المنطقة الدافئة بالمركز السابع وبفارق نقطتين عن المشاركات الأوروبية، بينما بات وضع "الخفافيش" كارثياً بتحقيقهم انتصاراً يتيماً فقط في آخر 13 جولة، حيث يحتل الفريق المركز الثامن عشر (ضمن الهبوط) برصيد 16 نقطة.