"ليس المستفيد الوحيد من الطائرة" .. رسالة تحبط جماهير الهلال بعد إعلان خطوته التاريخية!

"سبحان الذي سخر لنا هذا".. بتلك الكلمات استهل المركز الإعلامي بنادي الهلال، حملة الإعلان عن خطوته التاريخية، بإطلاق طائرة تحمل شعار الزعيم، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وبعبارة "نحلّق معًا نحو أمجاد أرحب"، كشف الهلال عن مشروعه الجديد، بتدشين شركة النادي، برئاسة الأمير نواف بن سعد، طائرة خاصة تحمل شعار وألوان النادي، والتي تعد من طراز A320neo، كأول نادٍ في المملكة والشرق الأوسط، يحصل على طائرة خاصة بطلاء كامل للهوية والعلامة التجارية، ضمن الشراكة مع الناقل الجوي الرسمي "طيران ناس".

المشروع الجديد صنعت حدثًا جللًا بين الجماهير، وخاصة الهلالية التي تغنت بخطوة الزعيم "الاستباقية"، والتي علّق عليها الأمير الوليد بن طلال، بتغريدة قال فيها "تجمعه بهم الجغرافيا وتنفرد به السحب".