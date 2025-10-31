al hilal palnesocial gfx
محمود خالد

"ليس المستفيد الوحيد من الطائرة" .. رسالة تحبط جماهير الهلال بعد إعلان خطوته التاريخية!

خطوة هي الأولى في الشرق الأوسط..

"سبحان الذي سخر لنا هذا".. بتلك الكلمات استهل المركز الإعلامي بنادي الهلال، حملة الإعلان عن خطوته التاريخية، بإطلاق طائرة تحمل شعار الزعيم، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وبعبارة "نحلّق معًا نحو أمجاد أرحب"، كشف الهلال عن مشروعه الجديد، بتدشين شركة النادي، برئاسة الأمير نواف بن سعد، طائرة خاصة تحمل شعار وألوان النادي، والتي تعد من طراز A320neo، كأول نادٍ في المملكة والشرق الأوسط، يحصل على طائرة خاصة بطلاء كامل للهوية والعلامة التجارية، ضمن الشراكة مع الناقل الجوي الرسمي "طيران ناس".

المشروع الجديد صنعت حدثًا جللًا بين الجماهير، وخاصة الهلالية التي تغنت بخطوة الزعيم "الاستباقية"، والتي علّق عليها الأمير الوليد بن طلال، بتغريدة قال فيها "تجمعه بهم الجغرافيا وتنفرد به السحب".

  • التيار المعاكس .. رسالة تحبط الهلاليين

    في المقابل، مثّل الإعلامي عبد الله الفقيّر، التيار المعاكس حول مشروع "طيارة الهلال"، بتغريدة عبر منصة (إكس)، تتضمن عبارات محبطة لجماهير الزعيم.

    وقال الفقير في رسالته "من المستفيد.. الهلال أم طيران ناس؟ الحقيقة ما دامت طائرة عامة وليست فقط مخصصة للهلال، فالمستفيد أولًا وأخيرًا شركة الطيران.

    أولًا: من الناحية التفاعلية، وثانيًا: من الناحية التسويقية؛ أما الهلال فائدته بدأت وانتهت بتوقيع الشراكة والرعاية مسبقًا ولا يضيف له طيرانه بلون أزرق أم أخضر".

    موعد الرحلة الأولى على طائرة الهلال

    وبحسب ما أعلن عنه نادي الهلال والشركة الراعية، فإن الطائرة الخاصة ستقلّ بعثة الزعيم - للمرة الأولى - من الرياض إلى الدوحة، يوم الأحد المُقبل، كما سيتيح "طيران ناس"، نقل المسافرين على متن الطائرة من خلال شبكة وجهاته الداخلية والدولية المتنوعة لصنع تجربة جديدة.

    ونشر المركز الإعلامي للهلال، العديد من الرسائل التي تحمل طابع السعادة والفخر بالمشروع الجديد، بين عبارات "يا سعد كل عين تشوفك" و"نحلّق على ارتفاع 90 ذهبًا من الفخر".

    ويحل الهلال ضيفًا على الغرافة القطري، يوم الإثنين المُقبل، على ملعب ثاني بن جاسم بالدوحة، ضمن حساب الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

    قطار الهلال يواصل الانطلاق مع إنزاجي

    وبعد بداية متذبذبة لموسم 2025-2026، أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على الطريق الصحيح، مع مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الشباب، بهدف نظيف سجله ماركوس ليوناردو في الدقيقة 38، في قمة الجولة السابعة من دوري روشن.

    الهلال حقق الفوز الرابع على التوالي، في دوري روشن السعودي، ليصعد إلى الوصافة برصيد 17 نقطة، ويواصل مطاردة النصر، صاحب العلامة الكاملة، والذي يتربع في الصدارة بـ18 نقطة من أولى ست مباريات.

    وحافظ الهلال على سجله خاليًا من الهزائم، مع مدربه إنزاجي، منذ بداية موسم 2025-2026، حيث جاءت نتائجه على النحو التالي..

    * الفوز على الرياض (2-0) في الجولة الأولى من دوري روشن.

    * التعادل مع القادسية (2-2) في الجولة الثانية من دوري روشن.

    * الفوز على الدحيل القطري (2-1) في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    * التعادل مع الأهلي (3-3) في الجولة الثالثة من دوري روشن.

    * الفوز على العدالة (1-0) في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    * الفوز على الأخدود (3-1)، في الجولة الرابعة من دوري روشن.

    * الفوز على ناساف الأوزبكي (3-2)، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    * الفوز على الاتفاق (5-0)، في الجولة الخامسة من دوري روشن.

    * الفوز على السد القطري (3-1)، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    * الفوز على الاتحاد (2-0) في الجولة السادسة من دوري روشن.

    * الفوز على الأخدود (1-0)، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    * الفوز على الشباب (1-0) في الجولة السابعة من دوري روشن.

    ماذا ينتظر الهلال؟

    وتمكن الهلال من الصعود إلى وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 17 نقطة، ليصبح بفارق نقطة عن النصر، الذي يواصل الحفاظ على العلامة الكاملة، بـ18 نقطة من ست مباريات.

    وبات الهلال أيضًا هو الفريق الوحيد الذي حافظ على العلامة الكاملة في مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، ليتربع في صدارة مجموعة الغرب.

    وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، عن مواجهة ستجمع بين الهلال والفتح.

    ومن المقرر أن يخوض الهلال أربع مباريات، خلال شهر نوفمبر، والذي يشهد فترة توقف دولي، في إطار أجندة الفيفا، حيث يلعب المنتخب السعودي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار والجزائر، ضمن الاستعداد للمشاركة في كأس العرب "قطر 2025"، فيما تعود عجلة المنافسات المحلية والقارية للدوران، على النحو التالي..

    * 3 نوفمبر: الغرافة القطري ضد الهلال "دوري أبطال آسيا للنخبة".

    * 7 نوفمبر: النجمة ضد الهلال "دوري روشن السعودي".

    * 22 نوفمبر: الهلال ضد الفتح "دوري روشن السعودي".

    * 25 نوفمبر: الهلال ضد الشرطة العراقي "دوري أبطال آسيا للنخبة".

