ضربتان بالرأس تؤلم! الفشل مرتان ضد مانشستر يونايتد يحكم على موسم ليفربول بالفشل

لن يستحق ليفربول الفوز بالدوري الإنجليزي إذا استمر فشله ضد اليونايتد!

فشل فريق ليفربول مرتين هذا الموسم في هزيمة مانشستر يونايتد ولكن اليوم يجب أن يفوزا على كتيبة تين هاج، بملعب أولد ترافورد فى قمة مباريات الدورى الإنجليزي إذا أرادوا التتويج بلقب البطولة.

وكان يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول محبطًا بعد هزيمة فريقه أمام مانشستر يونايتد في ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي بنتيجة 4-3 في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

واعترف كلوب قائلًا: "كانت هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها فريقي يعاني حقاً ولكن هذا هو الحال، لقد لعبنا الكثير من المباريات مؤخرًا".

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وقال كلوب، مازحًا قبل مباراة اليوم ضد اليونايتد على ملعب أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي إن الشيء الإيجابي بالنسبة له هو عدم وجود وقت إضافي فى هذه المباراة.

وظهر فريق ليفربول بمستوى ضعيف يوم الخميس الماضي أمام شيفيلد يونايتد رغم فوزه بنتيجة 3-1 وكان واضحًا تأثره بقائمة المباريات المزدحمة، وهناك قلق واضح بين الجماهير من إرهاق الفريق الذي قد يعيق مرة أخرى آمال الريدز في التغلب على اليونايتد الذين فشلوا مرتين في الفوز عليه هذا الموسم.

ولن يوجد أي أعذار هذه المرة وإذا أراد ليفربول التتويج بلقب الدوري الإنجليزي يجب عليهم الفوز على مانشستر يونايتد المتواضع.