ضربة قوية لبرشلونة مع غياب أليخاندرو بالدي عن مباراتي نيوكاسل في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بينما يقدم نادي الدوري الإسباني آخر المستجدات حول إصابة جول كوندي
مباراة نيوكاسل تلوح في الأفق بالنسبة لفريق برشلونة المنهك
التوقيت لا يمكن أن يكون أسوأ بالنسبة للبلوغرانا. في حين أنهم لا يزالون متقدمين بأربع نقاط في صدارة جدول الدوري الإسباني، فإن خسارة لاعبي الظهير الأساسيين يهدد بإعاقة زخمهم. ومما يثير القلق بشكل خاص هو مدى جاهزية كلا اللاعبين للمشاركة في مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل يونايتد. مع اقتراب جدول مباريات محلي مزدحم، يجب على فليك الآن إيجاد طريقة لترميم دفاعه الذي واجه بالفعل الكثير من الانتقادات هذا الموسم.
ضربة قوية لبلدي وكوندي
تُظهر التقارير الطبية التي أصدرها النادي صورة مقلقة لمشجعي كامب نو. في أول إعلانين رسميين منفصلين، قدم النادي تفاصيل عن إصابة كوندي، قائلاً: "أصيب لاعب الفريق الأول جول كوندي بإصابة في عضلة الفخذ (العضلة ذات الرأسين) في فخذه الأيسر. وسيحدد تقدمه في التعافي مدى جاهزيته للعب".
وفي بيان منفصل يتناول الضربة الثانية التي تلقاها خط الدفاع، قال النادي: "أصيب لاعب الفريق الأول أليخاندرو بالدي بإصابة في العضلة الخلفية للفخذ (العضلة ذات الرأسين الفخذية) في فخذه الأيسر. وتشير الفحوصات إلى أن عملية التعافي ستستغرق حوالي 4 أسابيع".
اضطر كوندي إلى الخروج بعد 11 دقيقة فقط من مباراة كأس الملك، حيث بدا أنه يمسك بساقه في إحباط واضح قبل أن يتم استبداله. لم يتمكن بالدي، الذي تم إشراكه للمساعدة في إعادة التنظيم التكتيكي، من إنهاء المباراة بنفسه. من المقرر الآن أن يغيب اللاعب الدولي الإسباني عن جزء مهم من الموسم، بما في ذلك مباراتي الذهاب والإياب في الدوري الأوروبي ضد نيوكاسل، حيث من المتوقع أن تستمر فترة تعافيه حتى أبريل.
رافينها يحافظ على تفاؤله وسط أزمة الإصابات
على الرغم من خيبة الأمل بسبب الخروج من كأس الملك وإصابة عدد متزايد من اللاعبين، حث قائد النادي رافينها زملاءه على الحفاظ على القوة التي أظهروها في آخر مباراة. يعتقد الجناح البرازيلي، الذي سجل هدفاً من ركلة جزاء ضد أتلتيكو، أن الفريق لا يزال قادراً على تحقيق إنجاز تاريخي في موسم 2025-26.
وقال رافينها في المنطقة المختلطة بعد صافرة النهاية: "أغادر وأنا فخور جدًا بهذا الفريق. إذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة، فسنحقق نهاية رائعة للموسم. الحقيقة هي أنني أعتقد أننا نحن من يجب أن نشكر الجماهير، فقد قدموا أداءً رائعًا. عندما نلعب على أرضنا، نحتاج إلى الشعور بدعم الجماهير. هذا أمر مهم بالنسبة لنا. أعتقد أن الجماهير فخورة بنا. لقد بذلنا كل ما في وسعنا. أتلتيكو قدم أداءً رائعًا. بذلنا كل ما في وسعنا، لكننا قصرنا قليلاً. نحن محبطون لعدم وصولنا إلى النهائي، لكننا نستخلص نتائج إيجابية أكثر من السلبية. الشدة التي دخلنا بها، الرغبة في العودة... أتلتيكو أنهى الأمر في المباراة الأولى، علينا أن نعترف بجدارته".
ما هو مستقبل برشلونة؟
يواجه فليك الآن سباقًا مع الزمن لإعادة تنظيم خط دفاعه قبل الرحلة إلى سان ماميس يوم السبت. مع غياب بالدي، من المتوقع أن يعود جواو كانسيلو إلى الجانب الأيسر من الدفاع. ستوفر عودة إريك جارسيا من الإيقاف بعض الراحة في المناطق المركزية، مما قد يسمح لخليفة كوندي بالاستقرار في إيقاع أكثر طبيعية إلى جانب رونالد أراوخو. سيتم اختبار عمق التشكيلة إلى أقصى حدودها بينما يتعاملون مع ضغوط سباق اللقب مع حملة أوروبية عالية المخاطر.
تراكم الإصابات في المراكز الرئيسية يضع ضغطًا هائلاً على مقاعد البدلاء للفريق الكتالوني. لقد اضطر فليك بالفعل إلى تجاوز فترات بدون فرينكي دي يونج وروبرت ليفاندوفسكي هذا الموسم، مما أظهر مستوى من المرونة التكتيكية سيكون مطلوبًا مرة أخرى. في الوقت الحالي، يتحول التركيز إلى الطبيعة الحاسمة لدوري أبطال أوروبا. بدون سرعة بالدي في التداخل، قد يضطر برشلونة إلى تعديل أسلوبه الهجومي ضد فريق نيوكاسل المنضبط.
