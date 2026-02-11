AFP
ضربة قوية لبرشلونة بعد إصابة ماركوس راشفورد التي ستبعده عن مباراة نصف نهائي كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد
راشفورد يغيب عن مباراة الكأس الحاسمة
تلقى أمل برشلونة في الفوز بكأس الملك ضربة قوية مع تأكيد عدم مشاركة راشفورد في مباراة نصف النهائي يوم الخميس ضد أتلتيكو مدريد. واضطر المهاجم، الذي أثبت نفسه كلاعب أساسي في هجوم البلوغرانا منذ وصوله على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، إلى الخضوع لفحوصات طبية بعد شعوره بألم في أعقاب مباراة الدوري يوم السبت في كامب نو.
وأصدر النادي بيانًا طبيًا رسميًا بعد ظهر الأربعاء، أكد فيه طبيعة الإصابة. وجاء في البيان: "يعاني لاعب الفريق الأول ماركوس راشفورد من ألم في ركبته اليسرى بعد تعرضه لضربة في مباراة السبت ضد مايوركا في ملعب كامب نو". "سيغيب اللاعب عن مباراة كأس الملك يوم الخميس ضد أتلتيكو مدريد".
على الرغم من أن النادي لم يحدد موعدًا محددًا لعودته، إلا أن استبعاده من التشكيلة في مباراة مهمة كهذه يشير إلى أن المشكلة كبيرة بما يكفي لتبرير توخي الحذر الفوري.
صداع مهاجم للبلوغرانا
غياب راشفورد يترك فجوة كبيرة في الجانب الأيسر من هجوم برشلونة. كانت سرعته وركضه المباشر وقدرته على اختراق الدفاعات الداخلية عاملاً أساسياً في كسر الدفاعات الصلبة هذا الموسم، وهي سمات كانت ستكون حيوية ضد فريق أتلتيكو القوي.
وتتفاقم الخسارة بسبب دخول برشلونة في فترة حاسمة من الموسم. مع اشتداد المنافسة على لقب الدوري وتعلق الآمال على الفوز بالكأس، فإن خسارة لاعب من عيار راشفورد تعطل إيقاع وتناغم خط الهجوم. كانت قدرة الإنجليزي على التواصل مع روبرت ليفاندوفسكي سمة مميزة للعب الهجومي لبرشلونة، وغيابه يجبر الفريق على إجراء تعديل تكتيكي قبل 24 ساعة فقط من انطلاق المباراة.
سيتعين على المدرب الآن أن يقرر ما إذا كان سيستمر في استخدام التشكيلة التقليدية 4-3-3 مع بديل طبيعي أو تعديل النظام لإدخال لاعب وسط إضافي.
شكوك حول مشاركة رافينها تزيد من مشاكل الإصابات
ومما يزيد الطين بلة، أن راشفورد ليس الغائب الوحيد البارز في خط الهجوم. لا يزال الجناح البرازيلي رافينيا محل شك كبير ومن غير المرجح أن يشارك بعد أن فشل في استئناف التدريبات الكاملة مع الفريق الأول هذا الأسبوع. يعاني اللاعب السابق في ليدز يونايتد من إجهاد عضلي ويتمرن بعيدًا عن المجموعة الرئيسية في محاولة لاستعادة لياقته البدنية.
وفي حديث قصير مع الصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم رافينها تحديثًا صريحًا عن حالته، معترفًا بأنه على الرغم من تحسنه، إلا أنه ليس جاهزًا بعد لمواجهة ضغوط المباريات التنافسية. وقال: "أشعر بتحسن، ونحن نتعامل مع الأمر يومًا بيوم. لا أستطيع الكذب، أود أن أقول إنني أستطيع اللعب يوم الخميس، لكن الوقت لا يكفي".
مع احتمال عدم توفر كلا الجناحين الأساسيين، سيتم اختبار عمق تشكيلة برشلونة إلى أقصى حد. إن غياب إبداع رافينها على الجانب الأيمن، إلى جانب فقدان تهديد راشفورد التهديفي على الجانب الأيسر، يعني أن العبء الإبداعي سيقع بشكل كبير على عاتق اللاعبين الآخرين.
هل يستطيع أتلتيكو إيقاف سلسلة انتصارات برشلونة؟
توقيت هذه الإصابة المزدوجة يصب تمامًا في مصلحة أتلتيكو مدريد. يشتهر فريق دييغو سيميوني بقدرته على إحباط خصومه وضربهم في الهجمات المرتدة، وسوف يشجعهم خبر وصول برشلونة إلى العاصمة بدون اثنين من أقوى أسلحته.
من المتوقع أن تكون مباراة الخميس في ملعب ميتروبوليتانو ساخنة، وسيحتاج برشلونة إلى إظهار شخصية قوية ليخرج بنتيجة إيجابية يعود بها إلى كاتالونيا في مباراة الإياب. فريق هانسي فليك حقق ستة انتصارات متتالية وفاز في 17 من آخر 18 مباراة.
