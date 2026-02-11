ضربة قوية لبرشلونة بعد إصابة ماركوس راشفورد التي ستبعده عن مباراة نصف نهائي كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد

تلقى أمل برشلونة في الفوز بكأس الملك ضربة قوية مع تأكيد عدم مشاركة راشفورد في مباراة نصف النهائي يوم الخميس ضد أتلتيكو مدريد. واضطر المهاجم، الذي أثبت نفسه كلاعب أساسي في هجوم البلوغرانا منذ وصوله على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، إلى الخضوع لفحوصات طبية بعد شعوره بألم في أعقاب مباراة الدوري يوم السبت في كامب نو.

وأصدر النادي بيانًا طبيًا رسميًا بعد ظهر الأربعاء، أكد فيه طبيعة الإصابة. وجاء في البيان: "يعاني لاعب الفريق الأول ماركوس راشفورد من ألم في ركبته اليسرى بعد تعرضه لضربة في مباراة السبت ضد مايوركا في ملعب كامب نو". "سيغيب اللاعب عن مباراة كأس الملك يوم الخميس ضد أتلتيكو مدريد".

على الرغم من أن النادي لم يحدد موعدًا محددًا لعودته، إلا أن استبعاده من التشكيلة في مباراة مهمة كهذه يشير إلى أن المشكلة كبيرة بما يكفي لتبرير توخي الحذر الفوري.