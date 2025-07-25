تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Alexander Isak Liverpool GFXGOAL
علي رفعت

صيف إيزاك الساخن.. معضلة المجد والمال والوفاء تقود الحيرة بين الهلال ونيوكاسل وكبار أوروبا!

فقرات ومقالات
انتقالات
أليكسندر إيساك
ريال مدريد
الدوري الأسباني الدرجة الأولى
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
الهلال
دوري روشن السعودي

إيزاك إلى أين؟

على مفترق طرق حاسم من شأنه أن يرسم ملامح إرثه الكروي، يقف المهاجم السويدي الفذ ألكسندر إيزاك.

لم يعد مجرد لاعب واعد، بل هو حقيقة ساطعة في سماء الكرة الأوروبية، وهداف أثبت قيمته في أقوى دوريات العالم.

فبعد موسم استثنائي سجل فيه 25 هدفًا في جميع المسابقات مع نيوكاسل يونايتد، تحول صاحب الـ 25 عامًا، الذي يمزج بين الأناقة الفنية والقوة البدنية، إلى محور الصراع في سوق الانتقالات الصيفية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رغبته المعلنة بالرحيل لخوض تحدٍ جديد فتحت الباب أمام ثلاثة مسارات مختلفة تمامًا، لكل منها بريقه الخاص، ومخاطره الكامنة، وثمنه الباهظ.