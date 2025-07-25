صيف إيزاك الساخن.. معضلة المجد والمال والوفاء تقود الحيرة بين الهلال ونيوكاسل وكبار أوروبا!

إيزاك إلى أين؟

على مفترق طرق حاسم من شأنه أن يرسم ملامح إرثه الكروي، يقف المهاجم السويدي الفذ ألكسندر إيزاك.

لم يعد مجرد لاعب واعد، بل هو حقيقة ساطعة في سماء الكرة الأوروبية، وهداف أثبت قيمته في أقوى دوريات العالم.

فبعد موسم استثنائي سجل فيه 25 هدفًا في جميع المسابقات مع نيوكاسل يونايتد، تحول صاحب الـ 25 عامًا، الذي يمزج بين الأناقة الفنية والقوة البدنية، إلى محور الصراع في سوق الانتقالات الصيفية.

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رغبته المعلنة بالرحيل لخوض تحدٍ جديد فتحت الباب أمام ثلاثة مسارات مختلفة تمامًا، لكل منها بريقه الخاص، ومخاطره الكامنة، وثمنه الباهظ.