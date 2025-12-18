شارك الممثل تايريس جيبسون يوم الخميس صورة لأيقونة كرة القدم كريستيانو رونالدو وهو يقف مع طاقم الجزء الحادي عشر من سلسلة أفلام Fast and Furious لفين ديزل على موقع تصوير الفيلم. وقد أدى ذلك إلى إثارة جولة أخرى من التكهنات حول احتمال ظهور الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية على الشاشة، في الوقت الذي يستعد فيه لحياة ما بعد كرة القدم.
ما بين الحقيقة والذكاء اصطناعي .. صورة كريستيانو رونالدو مع أبطال فيلم "Fast & Furious" تُثير الجدل!
صورة تثير جدلًا واسعًا
الصورة، التي شاركها جيبسون على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر رونالدو إلى جانب فين ديزل ودواين "ذا روك" جونسون ووجوه مألوفة أخرى من عالم Fast & Furious. مصحوبة بالتعليق "مرحبًا بك في العائلة كريستيانو! الرقص العالمي وصل إلى آفاق جديدة"، أثار هذه المنشور حماس المعجبين على الفور، حيث فسر الكثيرون ذلك على أنه تأكيد على أن رونالدو قد يظهر في الجزء الحادي عشر من السلسلة.
ومع ذلك، سرعان ما خفت الحماسة بسبب الشكوك. في غضون ساعات، بدأ مستخدمو الإنترنت في التشكيك في صحة الصورة، مع انتشار ادعاءات بأنها تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي. حتى روبوت الدردشة الذكي Grok التابع لإيلون ماسك تدخل في الموضوع، مشيرًا إلى أن الصورة تحمل علامات التلاعب الرقمي.
هل سيكون لرونالدو دور في الفيلم؟
على الرغم من عدم اليقين الذي يحيط بالصورة نفسها، فإن فكرة انضمام رونالدو إلى سلسلة أفلام Fast & Furious ليست خيالية على الإطلاق. فقد أطلق فين ديزل بالفعل تكهنات، حيث كشف سابقًا على إنستجرام أن صانعي الفيلم قد "كتبوا دورًا" خصيصًا للأيقونة البرتغالية.
قال فين ديزل على إنستجرام عن احتمال ظهور رونالدو في سلسلة الأفلام: "الجميع سأل، هل سيكون رونالدو في أسطورة Fast... علي أن أقول لكم إنه حقيقي. لقد كتبنا دورًا له..."
من المتوقع أن يكون الفصل التالي من السلسلة الطويلة، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه سيحمل عنوان Fast & Furious 11 أو Fast Forever، هو الجزء الأخير من سلسلة بدأت في عام 2001. من المقرر إطلاق الفيلم في عام 2027، وقد أحاطت به بالفعل الكثير من التكهنات، حيث ألمح ديزل إلى احتمال عودة شخصية براين أوكونر التي لعبها بول ووكر، بعد وفاة الممثل المأساوية في عام 2013.
وأضاف: "قلت: 'بثلاثة شروط'. أولاً، إعادة السلسلة إلى لوس أنجلوس. ثانيًا، العودة إلى ثقافة السيارات وسباقات الشوارع. وثالثًا، لم شمل دوم وبراين أوكونر".
مع اقتراب موعد خاتمة السلسلة، تضيق فرصة ظهور رونالدو في دور ضيف شرف. تعني التأخيرات الأخيرة في الإنتاج أن موعد الإصدار لا يزال غير مؤكد، لكن ضيق الوقت قد يحدد ما إذا كان من الممكن أن يشارك اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا بشكل واقعي، خاصة مع التزاماته المستمرة في كرة القدم.
توسع إمبراطورية رونالدو خارج الملعب
ما لا شك فيه هو طموح رونالدو المتزايد خارج الملعب. في أبريل من هذا العام، أعلن عن إطلاق استوديو أفلام خاص به، UR•MARV، بالشراكة مع المخرج والمنتج البريطاني الشهير ماثيو فون. أشار هذا المشروع إلى نية واضحة لبناء مسيرة مهنية بعد انتهاء مسيرته الكروية تتجاوز بكثير الترويج والإنفلوت على وسائل التواصل الاجتماعي.
تم الكشف عن الاستوديو باعتباره مزيجًا بين الرياضة والسينما، حيث وُصف رونالدو وفون بأنهما "بطلان ثوريان" في مجاليهما. وأكد بيان صدر في ذلك الوقت أن الثنائي قد مولوا وأنتجوا بالفعل فيلمين أكشن معًا، وأن ثالث فيلم قيد التطوير حاليًا. وزاد من الإثارة وعد بانضمام نجوم هوليوود الكبار.
جاء في بيان على صفحة رونالدو على منصة إكس: "كريستيانو رونالدو يحب الأفلام؛ ماثيو فون يحب الرياضة - وكلاهما يحب القصص الجيدة.
كلاهما كان بطلًا ثوريًا في مجاله، وسيجمعان الآن بين عالم الرياضة ورواية القصص من خلال إطلاق UR•MARV، وهو استوديو أفلام مستقل مشترك يتبنى التكنولوجيا المبتكرة، مع إيماءة إلى التقاليد. من خلال UR•MARV، قام رونالدو وفون بتمويل وإنتاج فيلمين أكشن معًا، وهما على وشك البدء في إنتاج فيلم ثالث من نفس السلسلة. وهما يتطلعان إلى الإعلان عن الإصدار الأول قريبًا".
قال رونالدو عن المشروع: "هذا فصل مثير بالنسبة لي، وأنا أتطلع إلى مشاريع جديدة في مجال الأعمال."
وأضاف فون، المشهور بعمله في سلسلة أفلام Kingsman و X-Men: "لقد ابتكر كريستيانو قصصًا على أرض الملعب لم أكن لأتمكن من كتابتها أبدًا، وأتطلع إلى إنتاج أفلام ملهمة معه - فهو بطل خارق في الحياة الواقعية."
ماذا ينتظر رونالدو بعد ذلك؟
على الرغم من أن الكثيرين يعتبرون أن رونالدو قد دخل مرحلة الغروب في مسيرته الكروية، إلا أنه يواصل تحدي التوقعات. سجل مهاجم نادي النصر 11 هدفاً في 12 مباراة هذا الموسم، مما يؤكد تأثيره المستمر على مستوى النادي. مع اقتراب كأس العالم 2026، تظل أولوياته المباشرة مرتبطة بكرة القدم. لكن التوازن يتغير بوضوح. في سن الأربعين، ومع عقد في المملكة العربية السعودية يستمر حتى عام 2027، يضع رونالدو الأسس لمستقبل قد يشهد انتقاله من أيقونة رياضية عالمية إلى شخصية ترفيهية رئيسية.