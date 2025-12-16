Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
Ritabrata Banerjee و علي سمير

"كبار أوروبا يرفضونه ولا يريد السعودية" .. نجم ليفربول السابق يوجه نصيحة "إيطالية" لمحمد صلاح

الجناح المصري يريد التوصل إلى حل بخصوص مستقبله قريبًا

تشير التوقعات إلى أن نجم ليفربول محمد صلاح قد يعود بشكل مفاجئ إلى الدوري الإيطالي، حيث كشف أسطورة الريدز عن "حل" لمسألة انتقال اللاعب المصري. 

وكان صلاح قد انتقد النادي والمدرب أرني سلوت علناً لعدم إشراكه في التشكيلة الأساسية لليفربول بعد مباراة ليدز يونايتد، قبل أن يعود إلى الملاعب في مباراة برايتون نهاية الأسبوع الماضي، عقب استبعاده من القائمة بالكامل ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا.

  • عودة صلاح بعد انفجار غضبه العلني

    ظهر صلاح لأول مرة مع ليفربول منذ انتقاده للنادي ومدربه سلوت بعد تعادل الفريق مع ليدز يونايتد في 6 ديسمبر.

     في انفجار علني أمام وسائل الإعلام بعد انتهاء المباراة، ادعى اللاعب الدولي المصري أنه شعر بأن بطل إنجلترا "تخلى عنه" وتم استبعاده من رحلة النادي إلى إنتر الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا. 

    أدت الأجواء المتوترة في أنفيلد إلى تكهنات بأن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا قد يغادر في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، مع اهتمام أندية الدوري السعودي للمحترفين بالجناح المخضرم.

     ومع ذلك، عاد إلى الملاعب مع الريدز ضد برايتون يوم السبت الماضي وقدم تمريرة حاسمة لهدف هوجو إيكيتيكي الثاني، حيث حصد الفريق النقاط الثلاث وعادوا إلى الانتصارات من جديد.

    بعد عودة صلاح إلى الملاعب، قال سلوت لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أنه كان يشكل تهديدًا. في أول كرة لمسها، كاد أن يمرر كرة حاسمة لماك أليستر. كان له دور كبير في فوزنا بوجوده. كان من الممتع رؤيته، لكن ذلك لم يكن مفاجئًا. كان قرارًا سهلاً أن أضعه في التشكيلة. لقد قلت مرارًا وتكرارًا أن ما دار بيننا سيبقى بيننا. كنا بحاجة إليه وقد ساعد في تسجيل الهدف الثاني، وهو أمر جيد بالنسبة لنا. لقد خسرنا كثيرًا هذا الموسم في الكرات الثابتة. سيشارك في كأس الأمم الإفريقية، وهذا يعني خسارة لاعب آخر بالنسبة لنا. هذا ما كنا نعرفه قبل بدء الموسم. نأمل أن يتعافى لاعب أو لاعبان من الإصابة".

    • إعلان
  • Mohamed Salah Liverpool 2025-26Getty

    صلاح يتجه للعودة المفاجئة إلى الدوري الإيطالي

    لعب صلاح في الدوري الإيطالي لفترة وجيزة في مسيرته الكروية، حيث لعب لفيورنتينا وروما قبل أن يعود إلى الدوري الإنجليزي وينضم إلى ليفربول في 2017. وسط تكهنات حول مستقبله في أنفيلد، نصح نجم الريدز السابق ديتمار هامان المصري بالعودة إلى إيطاليا في المرحلة الأخيرة من مسيرته الاحترافية.

    وفي حديثه إلى JeffBet، قال هامان: "إذا كان صلاح لا يريد أن يقبل أنه لن يلعب، ويستمر في الحديث عن عدم حصوله على دعم المدرب، فعليه هو والنادي إيجاد حل. قد يكون هذا الحل هو أن يفترقا".

    وأضاف: "لا أعتقد أن صلاح يريد الذهاب إلى السعودية لأنه رفض عرضًا العام الماضي. لا تزال هناك أندية أوروبية مهتمة به. قد لا ترغب الأندية الكبرى في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا في التعاقد معه، لكنني أرى أنه قد يعود إلى إيطاليا. من المعروف أن هذه الدوريات تستقطب اللاعبين ذوي الخبرة وتعيدهم إلى أفضل مستوياتهم. وقد تعاقد إنتر مع لاعبين مشابهين في السنوات الأخيرة. لا أرى أنه سينضم إلى بايرن ميونخ أو الناديين الإسبانيين العملاقين. كما أن الأندية الكبرى في إنجلترا لا تحتاج إلى خدماته".

  • فان ديك يريد بقاء صلاح

    أوضح قائد فريق ليفربول فيرجيل فان ديك موقفه بشأن مستقبل زميله صلاح بعد عودته للعب مع النادي يوم السبت الماضي. وفي حديثه للصحفيين بعد المباراة، قال الهولندي: "بالطبع أتحدث معه. أتحدث معه عن كل شيء. بالطبع أخبرته أنني أريده أن يبقى. أما الباقي فلن أخبركم به. أتمنى له كل التوفيق وأتمنى أن يعود. لا أملك أي سيطرة على ذلك. إنه أحد القادة. أود أن يبقى معنا لأنه أحد القادة. لكن من الواضح أنه سيشارك في كأس الأمم الإفريقية. أتمنى له كل التوفيق. سنبقى على اتصال خلال الأيام والأسابيع المقبلة، كما نفعل دائماً. ثم بعدها سنرى".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    هل سيبقى صلاح بعد فترة الانتقالات في يناير؟

    لم يتخذ صلاح بعد قراره النهائي بشأن مستقبله مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي الوقت الحالي، سيتوجه الجناح إلى المغرب للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية. وسط هذه التكهنات، قام دارين ستانتون، المحلل البارز للغة الجسد في المملكة المتحدة، بتقييم مزاج نجم الريدز خلال المباراة ضد برايتون.

    وقال سانتون  لـ OLBG: "نعم، بشكل أساسي، بدا محمد صلاح عاطفيًا للغاية بعد مباراة برايتون. أعتقد أن الأمر كان أشبه بنقش على شاهد قبره. بصراحة، لا أعتقد أننا سنراه مرة أخرى".أخيرة، نوع من الوداع. أعتقد أنه على الرغم من أن الأمر ليس رسميًا، إلا أنه يعلم في قلبه أنه لن يكون في هذا الموقف أبدًا ولن يمشي على هذا الملعب مرة أخرى. كان على وجه صلاح تعبير، كان حزناً وخيبة أمل لأنه، من الواضح، لم تسر الأمور بشكل مختلف. بشكل أساسي، كان حزيناً جداً، عاطفياً جداً، كانت الدموع في عينيه، وكان وجهه يظهر تعبيرات دقيقة عن الحزن".

الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
0