"كبار أوروبا يرفضونه ولا يريد السعودية" .. نجم ليفربول السابق يوجه نصيحة "إيطالية" لمحمد صلاح

ظهر صلاح لأول مرة مع ليفربول منذ انتقاده للنادي ومدربه سلوت بعد تعادل الفريق مع ليدز يونايتد في 6 ديسمبر.

في انفجار علني أمام وسائل الإعلام بعد انتهاء المباراة، ادعى اللاعب الدولي المصري أنه شعر بأن بطل إنجلترا "تخلى عنه" وتم استبعاده من رحلة النادي إلى إنتر الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا.

أدت الأجواء المتوترة في أنفيلد إلى تكهنات بأن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا قد يغادر في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، مع اهتمام أندية الدوري السعودي للمحترفين بالجناح المخضرم.

ومع ذلك، عاد إلى الملاعب مع الريدز ضد برايتون يوم السبت الماضي وقدم تمريرة حاسمة لهدف هوجو إيكيتيكي الثاني، حيث حصد الفريق النقاط الثلاث وعادوا إلى الانتصارات من جديد.

بعد عودة صلاح إلى الملاعب، قال سلوت لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أنه كان يشكل تهديدًا. في أول كرة لمسها، كاد أن يمرر كرة حاسمة لماك أليستر. كان له دور كبير في فوزنا بوجوده. كان من الممتع رؤيته، لكن ذلك لم يكن مفاجئًا. كان قرارًا سهلاً أن أضعه في التشكيلة. لقد قلت مرارًا وتكرارًا أن ما دار بيننا سيبقى بيننا. كنا بحاجة إليه وقد ساعد في تسجيل الهدف الثاني، وهو أمر جيد بالنسبة لنا. لقد خسرنا كثيرًا هذا الموسم في الكرات الثابتة. سيشارك في كأس الأمم الإفريقية، وهذا يعني خسارة لاعب آخر بالنسبة لنا. هذا ما كنا نعرفه قبل بدء الموسم. نأمل أن يتعافى لاعب أو لاعبان من الإصابة".