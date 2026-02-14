أولى خطوات العودة للطريق الصحيح.. صلاح يعيد كتابة مصيره في ليفربول!

حقق نادي ليفربول انتصارًا عريضًا على نظيره برايتون بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ليحسم الفريق تأهله إلى الدور القادم من المسابقة العريقة.
وشهدت المواجهة تألقاً لافتاً للنجم المصري محمد صلاح الذي استعاد بريقه المعهود وقدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم حيث ساهم بشكل مباشر في هدفين من الثلاثة التي سجلها فريقه ليقود ليفربول لتحقيق فوز مريح أمام جماهيره التي احتفلت بعودة الملك المصري إلى ممارسة هوايته المفضلة في هز الشباك وصناعة الأهداف في ليلة شهدت سيطرة كاملة لأصحاب الأرض على مجريات اللعب.