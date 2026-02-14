أولى خطوات العودة للطريق الصحيح.. صلاح يعيد كتابة مصيره في ليفربول!

تمثل هذه المباراة نقطة تحول هامة في موسم محمد صلاح مع ليفربول خاصة وأنه نجح في كسر سلسلة طويلة من عدم التسجيل على المستوى المحلي كانت قد بدأت منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي عندما سجل آخر أهدافه في شباك أستون فيلا.

ففي الدقيقة 56 من عمر اللقاء استلم صلاح الكرة بذكاء في هجمة جماعية منظمة ومررها بدقة متناهية لزميله دومينيك سوبوسلاي الذي أودعها الشباك معلناً عن الهدف الثاني لليفربول ليمنح صلاح فريقه الأمان في وقت كان يبحث فيه برايتون عن العودة.

ولم يمض الكثير من الوقت حتى جاءت اللحظة التي انتظرها الجميع في الدقيقة 68 عندما انطلق صلاح داخل منطقة الجزاء وتعرض للإعاقة ليحصل على ركلة جزاء مستحقة وقف لتنفيذها بنفسه وسددها بقوة وثقة في المرمى مسجلاً الهدف الثالث ومنهياً فترة جفاف تهديفي استمرت طويلاً.

هذا الهدف لم يكن مجرد إضافة رقمية بل كان رسالة طمأنة للجماهير بأن هدافهم الأول عاد ليستعيد مكانته الطبيعية بعد أن افتتح كورتيس جونز شريط الأهداف في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.