"سيحدث في حالتين".. نجم ليفربول السابق يلمح لبيع صلاح إلى الدوري السعودي!

قال حارس مرمى ليفربول السابق في تصريح لـ"GOAL": "لم يكن ليفربول مضطراً للتوقيع مع مو صلاح، ولم يكن مو صلاح مضطراً للتوقيع لليفربول. أعني، في النهاية، الصفقة التي وقعها كانت مناسبة للطرفين. وأعتقد أنه إذا جاء وقت، وأنا أعلم أن ليفربول ليسوا الوحيدين في هذا، فإن معظم الأسباب وراء التوقيع مع اللاعبين ستكون الأرقام التي ينتجونها".

وأضاف: "لذا يمكنك تصور موقف لا تكون فيه أرقام مو هي ما يحتاجه ليفربول. وإذا كان هناك (مشترٍ) محتمل في مكان آخر، فأنا متأكد من أنه من خلال المحادثة، لأن مو لديه رأي في ذلك، فإن ليفربول سيكون على استعداد للسماح له بالرحيل".

وزاد: "بموجب العقد، لا أعتقد أنني أستطيع رؤية موقف يبقى فيه مو فقط ليتقاضى راتبه. أعتقد أنه سيكون هناك موقف، من خلال المحادثة لأنني أعلم أن الحوار مع ليفربول جيد حقاً دائماً، حيث يجلس الطرفان ويناقشان المستقبل".

وواصل: "ومع ذلك، إذا بدأ مو في فعل ما يود ليفربول منه فعله، وأنا متأكد من أن مو يود فعله، وبدأ في تسجيل الكثير من الأهداف، فقد تُجبر أيديهم من قبل خاطب محتمل، لأنه أياً كان النادي المهتم، والسعودية منطقياً لأنهم هم من يملكون المال، فقد يقدمون عرضاً لا يستطيع ليفربول رفضه".

وأردف: "أعتقد أيضاً أن ليفربول سيكون لديه شخص ما بالفعل ليحل محل مو صلاح. بينما أقف هنا أنظر إلى قميص ديوجو جوتا الموقع الخاص بي، نحن نعرف الآن بوضوح الطبيعة الحتمية للحياة. أعتقد أن ليفربول، أكثر من أي شخص آخر حالياً، سينظر إلى وضع ديوجو ويقول، يجب أن نكون مستعدين. وسيكون ذلك مجرد أمر منطقي، من مستوى إنساني، ومن مستوى تجاري، بل وأكثر منطقية أن يكون هناك نوع من إدارة المخاطر فيما يتعلق باستبدال اللاعبين".