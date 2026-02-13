Goal.com
بسبب واقعة القميص: صفقة سالم الدوسري وكورينثيانز "ممكنة رياضيًا".. والعقل يقول "مستحيل يا الهلال"

سالم الدوسري أصبح أحد أساطير الكرة السعودية..

بينما كانت شمس ساو باولو تغيب، خلف ناطحات السحاب؛ بدأ صوت يهمس  قائلًا: "هل نرى (التورنيدو) سالم الدوسري لاعبًا لنادي كورينثيانز البرازيلي؟!"

سالم الذي يكتُب التاريخ مع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ أصبح حديث الساعة بين جماهير كورينثيانز، في الفترة الأخيرة.

السبب.. نجم الهلال ظهر بقميص كورينثيانز؛ وهو الأمر الذي تم تداوله على نطاق واسع للغاية، في البرازيل وغيرها.

مثلًا.. صحيفة "Lance" البرازيلية، نشرت صورة سالم الدوسري بقميص كورينثيانز؛ متساءلة: "هل له مكانًا في الفريق؟!".

كما نشرت شبكة "TNT" الأرجنتينية، نفس الصورة تمامًا؛ موجهة سؤالًا إلى جماهير كورينثيانز: "هل تقبلون باللاعب الذي هز شباك التانجو في الفريق؟!".

ووسط كل ذلك؛ دعونا نتحدث عن قصة صورة سالم بقميص كورينثيانز، مع الإجابة على السؤال الذي طرحته الصحف البرازيلية في الساعات الماضية..

  • FBL-WCLUB-REAL MADRID-HILALAFP

    قصة سالم الدوسري و"قميص" كورينثيانز

    يضم النادي البرازيلي العملاق كورينثيانز بين صفوفه حاليًا؛ النجم البيروفي أندريه كارييو، الذي سبق له ومثّل نادي الهلال، في المملكة العربية السعودية.

    كارييو مثّل الهلال، في الفترة من 2018 إلى 2023؛ حيث توّج بـ9 ألقاب رسمية مع الفريق، أبرزها ثلاثية الدوري السعودي للمحترفين وثنائية دوري أبطال آسيا.

    وشكل النجم البيروفي "ثنائية رائعة" مع القائد سالم الدوسري، في صفوف الزعيم الهلالي؛ وسط ارتباطهما بعلاقة صداقة قوية، مستمرة حتى الآن.

    ولذلك.. قام كارييو بإرسال قميصه في كورينثيانز إلى سالم؛ وهي الصورة التي تم تداولها على نطاقٍ واسع، في الساعات الماضية.

    Salem Al DawsariSocial media

    * أرقام أندريه كارييو مع نادي الهلال:

    - مباريات: 177.

    - دقائق: 12.940.

    - مساهمات تهديفية: 60.

    - أهداف: 28.

    - تمريرات حاسمة: 32.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    سالم الدوسري "له مكانًا" في صفوف كورينثيانز

    الآن.. لنقوم بالإجابة على السؤال التي طرحته الصحف البرازيلي؛ وهو: "هل يوجد مكان للنجم سالم الدوسري في نادي كورينثيانز؟!".

    للإجابة على هذا السؤال؛ دعونا ننظر إلى قائمة فريق كورينثيانز الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    Salem Al Dawsari Social media

    بالنظر إلى قائمة كورينثيانز؛ سنجد بعض النقاط المهمة للغاية التي يجب الوقوف عندها، على النحو التالي:

    * أولًا: يتواجد في الجناح الأيسر لنادي كورينثيانز، الذي يجيد فيه سالم؛ كل من "فيتينيو وكايكي".

    * ثانيًا: كورينثيانز يضم أكثر من اسم؛ لعب سابقًا في صفوف الدوري السعودي للمحترفين.

    وبخصوص النقطة الأولى؛ سنجد أن فيتينيو لعب مثلًا في نادي الاتفاق، وبالطبع تفوق عليه سالم رقميًا ومن حيث الأداء.

    أما بالنسبة للنقطة الثانية.. فبخلاف البيروفي أندريه كارييو؛ يضم كورينثيانز حاليًا الجناح الأيمن البرازيلي الشاب كايو سيزار، المُعار من نادي الهلال أساسًا.

    أي أنه بالأرقام والأداء، بالمقارنة مع عديد اللاعبين الذين يتواجدون في خط المقدمة بنادي كورينثيانز حاليًا؛ سنجد أن سالم الدوسري، له مكانًا في الفريق بالفعل.

    كما أن سالم نفسه معروف في البرازيل، بل أنه مُقدر جدًا في بلاد السامبا؛ منذ رؤيته في كأس العالم "قطر 2022"، وهزه شباك الغريم التاريخي الأرجنتين.

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    العقل يقول.. صفقة سالم الدوسري وكورينثيانز مستحيلة

    وبعد كل ما ذكرناه؛ يجب أن نعود الآن إلى لغة العقل وأرض الواقع، بأن نجم نادي الهلال سالم الدوسري، من المستحيل أن ينتقل إلى الفريق البرازيلي كورينثيانز.

    نعم.. لا يُمكن أن يكون هُناك شيء مستحيل في كرة القدم؛ لكن دعونا نقف عند بعض الحقائق المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: سالم يبلغ من العمر 34 سنة حاليًا؛ وبالتالي احترافه أصبح أمر شبه مستحيل.

    * ثانيًا: سالم خاض تجربة احترافية قصيرة في فياريال الإسباني؛ لذلك إذا أراد الخروج من الهلال مجددًا، كان ذلك سيكون للملاعب الأوروبية وليست البرازيلية.

    * ثالثًا: سالم يحصل على راتب ضخم من الهلال؛ لا يُمكن أن يتقاضاه في كورينثيانز، أو أي نادٍ برازيلي.

    * رابعًا: سالم يحقق النجاحات الكروية مع الهلال؛ ولن تكون الإضافة الرياضية كبيرة، إذا انضم لكورينثيانز.

    وبالتالي.. فإن ما طرحته الصحف البرازيلية وغيرها؛ يبقى مجرد تفاعل مع الجماهير، وليست حقيقة ممكنة على أرض الواقع.

  • Corinthians v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    كورينثيانز يُعيش "طفرة هائلة" رياضيًا واقتصاديًا

    أخيرًا.. لابد من الإشارة إلى الطفرة الهائلة التي يشهدها نادي كورينثيانز البرازيلي مؤخرًا، واستعادته هيبته من جديد؛ رغم معاناته المالية والاقتصادية، في أوقاتٍ سابقة.

    ويُمكن تلخيص الطفرة التي حققها كورينثيانز مؤخرًا، في مجموعة من النقاط؛ على النحو التالي:

    * أولًا: التتويج بلقب باوليستا في 2025.

    * ثانيًا: التتويج بلقب كأس البرازيلي في أواخر 2025.

    * ثالثًا: التتويج بلقب كأس السوبر البرازيلي مطلع عام 2026.

    * رابعًا: تحسين اقتصاد النادي؛ من خلال مشروع "مجمع نيو كيميكا أرينا".

    المشروع سالف الذكر؛ يتضمن إنشاء مجمع ترفيهي وتجاري، إلى جانب توسعة مدرجات ملعب كورينثيانز.

    هذا يضمن مداخيل إضافية للنادي بالطبع؛ ما يُساعده على حسم مجموعة من الصفقات، التي تعيده لمنصات التتويج مجددًا.

