صفقة جديدة لهاري ماجواير؟ مدافع مانشستر يونايتد قد لا يصبح لاعبًا حرًا بعد أن ألمح مايكل كاريك إلى تجديد عقده

تم إعفاء أموريم من مهامه في مانشستر يونايتد بعد التعادل 1-1 مع ليدز الشهر الماضي. تولى دارين فليتشر، مدرب فريق تحت 18 عامًا، المسؤولية في مباراة التعادل 2-2 مع بيرنلي والهزيمة 2-1 في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام برايتون، قبل أن يتم تأكيد تعيين كاريك مدربًا رئيسيًا لمانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم.

وشهد كاريك تحسنًا كبيرًا في الأداء بعد عودته إلى مقعد المدرب في أولد ترافورد. لم يخسر مانشستر يونايتد أي مباراة من المباريات الست التي خاضها تحت قيادة مدرب بورو، حيث فاز في خمس مباريات وتعادل في واحدة، بما في ذلك الفوز على مانشستر سيتي وأرسنال.

كما عاد ماجواير إلى المشاركة بانتظام في الفريق الأول بعد أن عانى من قلة الدقائق تحت قيادة أموريم. لاعب هال سيتي وليستر السابق شارك في جميع المباريات الست تحت قيادة كاريك، ولعب 90 دقيقة كاملة في خمس منها، ويقدم بعضًا من أفضل أدائه تحت قيادة المدرب البالغ من العمر 44 عامًا.

وسُئل كاريك عن ماجواير ومستقبله قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس يوم الأحد، واعترف الأول بأن "هناك الكثير في انتظار" المدافع الشامخ.