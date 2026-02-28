Getty Images Sport
صفقة جديدة لهاري ماجواير؟ مدافع مانشستر يونايتد قد لا يصبح لاعبًا حرًا بعد أن ألمح مايكل كاريك إلى تجديد عقده
أهمية ماجواير تحت قيادة كاريك
تم إعفاء أموريم من مهامه في مانشستر يونايتد بعد التعادل 1-1 مع ليدز الشهر الماضي. تولى دارين فليتشر، مدرب فريق تحت 18 عامًا، المسؤولية في مباراة التعادل 2-2 مع بيرنلي والهزيمة 2-1 في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام برايتون، قبل أن يتم تأكيد تعيين كاريك مدربًا رئيسيًا لمانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم.
وشهد كاريك تحسنًا كبيرًا في الأداء بعد عودته إلى مقعد المدرب في أولد ترافورد. لم يخسر مانشستر يونايتد أي مباراة من المباريات الست التي خاضها تحت قيادة مدرب بورو، حيث فاز في خمس مباريات وتعادل في واحدة، بما في ذلك الفوز على مانشستر سيتي وأرسنال.
كما عاد ماجواير إلى المشاركة بانتظام في الفريق الأول بعد أن عانى من قلة الدقائق تحت قيادة أموريم. لاعب هال سيتي وليستر السابق شارك في جميع المباريات الست تحت قيادة كاريك، ولعب 90 دقيقة كاملة في خمس منها، ويقدم بعضًا من أفضل أدائه تحت قيادة المدرب البالغ من العمر 44 عامًا.
وسُئل كاريك عن ماجواير ومستقبله قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس يوم الأحد، واعترف الأول بأن "هناك الكثير في انتظار" المدافع الشامخ.
"المزيد قادم" من ماجواير
عندما سُئل عن ماجواير يوم الجمعة، قال كاريك: "هاري شخصية رائعة. لقد حقق مسيرة رائعة حتى الآن، ونأمل أن يحقق المزيد في المستقبل. أعتقد أن ما حققه هنا، والرحلة والتجارب التي خاضها منذ أن انضم إلى الفريق، وكذلك مع منتخب إنجلترا، تظهر بالضبط ما هو عليه.
"يوجد توازن داخل الفريق، فأنت تريد تلك الطاقة والإثارة التي يجلبها اللاعبون الشباب، ولكنك تحتاج إلى نقطة التوازن في الوسط مع لاعبين في ذروة عطائهم، والخبرة أمر بالغ الأهمية.
"من الصعب تحديد قيمة ذلك. اكتسب هاري خبرة كبيرة مع هذا النادي. رحيل كاسيميرو هو أمر آخر وعلينا أن نفهم ما يعنيه ذلك".
وعندما سُئل عما إذا كان ماجواير أفضل من أي وقت مضى، قال كاريك: "هناك ما يدعم ذلك، ففي بداية مسيرتك كلاعب شاب، كل شيء جديد، وأنت لا تعرف الخوف، ولا توجد الكثير من الندوب. تصل إلى ذروة مسيرتك وتشعر أنك في أفضل حالاتك، وكل شيء على ما يرام، ولكنك مررت ببعض التقلبات.
تصل إلى المرحلة المتأخرة من مسيرتك، ومن المفترض أن تجعلك الخبرة لاعبًا أفضل، وقد رأينا ذلك في أداء هاري مؤخرًا.
"لهذا السبب الخبرة مهمة، شعرت بذلك عندما كنت ألعب، كانت سنتي 31 أو 32 أفضل سنوات لي في ذلك المكان المثالي للقيام بذلك جسديًا، ولكن باستخدام الخبرات لمعرفة ما سيحدث."
مارتينيز قد يعود للمشاركة في مباراة بالاس
تألق ماجواير إلى جانب ليساندرو مارتينيز في قلب دفاع مانشستر يونايتد، على الرغم من أن الأرجنتيني غاب عن الفوز 1-0 على إيفرتون بسبب الإصابة. وقال كاريك عن مارتينيز هذا الأسبوع: "ليشا أقرب بكثير من باتريك. نأمل أن يكون الأمر مسألة أيام، ولن يستغرق وقتًا طويلاً. سنقوم بتقييم حالته خلال اليوم أو اليومين المقبلين، ونرى إلى أي مدى وصل".
كما قدم كاريك آخر المستجدات بشأن ماسون ماونت وماتيس دي ليخت قبل مباراة الأحد ضد كريستال بالاس، قائلاً: "ماسون يقترب حقاً. إنه على العشب ويقترب، وهو يتطلع إلى التدريب والعودة قريباً.
"إنه يقترب. كان عليه فقط أن يتحلى بالصبر، وهو لاعب مهم، لذا نحن نعتني به، ونتأكد من أنه جاهز لإنهاء الموسم بشكل رائع. الخبر السار هو أنه يقترب حقًا.
"ماتيس، يعاني من مشكلة في الظهر، مما أدى إلى بطء تقدمه قليلاً. نحن نعمل على حل هذه المشكلة وهو يقترب من الشفاء. إنه يسير في الاتجاه الصحيح، ولكن كما قلت، ما زال متأخراً قليلاً.
"إنها إحدى تلك الأمور المحبطة، لكنها للأسف جزء من كرة القدم، لذا سنعيده عندما نستطيع.
"إنها طبيعة الإصابة والمشكلة في الظهر. من الصعب تحديدها، خاصة من حيث الوقت. إنه يتحسن بالتأكيد، وهذا أمر جيد ونحن نعمل على ذلك حقًا. لا يوجد الكثير مما يمكنني تقديمه في هذه المرحلة".
متحدون في السباق نحو المراكز الأربعة الأولى
يمكن لمانشستر يونايتد أن يخطو خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه على كريستال بالاس بعد ظهر الأحد. يحتل فريق كاريك المركز الرابع قبل مباريات نهاية الأسبوع، بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي وليفربول اللذين يحتلان المركزين الخامس والسادس على التوالي.
ويستعد البلوز لرحلة عبر العاصمة لمواجهة أرسنال مساء الأحد، بينما يستقبل الريدز وست هام في أنفيلد بعد ظهر السبت في محاولة لتحقيق الفوز الرابع في آخر خمس مباريات بالدوري.
