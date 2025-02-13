صفقة تاريخية .. ملعب الإنماء يعزز مساهمة القطاع الخاص في تنمية القطاع الرياضي بالسعودية

جاء إبرام وزارة الرياضة السعودية، لصفقة حقوق التسمية مع مصرف الإنماء، والتي تقضي بتغيير اسم ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، إلى "ملعب الإنماء"، حتى عام 2029، ليبدأ خطوة جديدة في فتح آفاق الاستثمار الرياضي أمام القطاع الخاص في المملكة.

وكانت الصفقة، التي أُعلنت عنها وزارة الرياضة، هي الاتفاقية الأولى بشأن حقوق تسمية ملعب مع شركة خاصة خارجية، يتم إبرامها في المملكة العربية السعودية، لأي من الملاعب المخطط لها استضافة مباريات كأس العالم 2034.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، جزءًا من أسهم مصرف الإنماء، لكن غالبية الأسهم تقع تحت ملكية القطاع الخاص.

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ويعتبر مصرف الإنماء بالفعل "الراعي البلاتيني" للدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب منصة التجارة الإلكترونية الرقمية نون (المملوكة جزئيًا لصندوق الاستثمارات العامة)، والراعي الرئيسي روشن.