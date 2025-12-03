تعرض منتخب العراق لأزمة غريبة قبل ساعات من انطلاق مباراته الأولى في كأس العرب فيفا 2025، والتي ستكون أمام البحرين، حيث اضطر للتخلي عن أحد لاعبيه بسبب صفقة إيطالية! فما الذي حدث؟
صفقة إيطالية تحرم العراق من نجم المنتخب قبل ساعات من مواجهة البحرين في كأس العرب
كأس العرب 2025
انطلقت يوم الإثنين الماضي في قطر بطولة كأس العرب فيفا 2025 بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا، 12 منها يُشاركون بالفريق الأول، والجميع يطمح للفوز باللقب الثمين الذي يحمله منتخب الجزائر بانتصاره على تونس في النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2022.
وتشارك منتخبات السعودية، قطر، البحرين، عُمان، فلسطين، مصر، المغرب، الجزائر، تونس، جزء القمر، قطر، الكويت، العراق، سوريا، السودان، الأردن والإمارات في النسخة التي انطلقت أمس من كأس العرب وتستمر حتى الـ18 من الشهر الجاري.
وافتتحت البطولة يوم الإثنين بفوز سوريا على تونس وانتصار فلسطين على قطر بنتيجة واحدة هي هدف دون رد، واستطاع منتخب المغرب هزيمة جزر القمر يوم أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حسم التعادل بهدف لكل فريق مواجهة الكويت ومصر، ومساءً استطاع المنتخب السعودي تحقيق الفوز على نظيره العُماني بهدفين مقابل هدف واحد.
وتُفتتح المباريات اليوم بمواجهة تجمع الجزائر والسودان، ومن ثم يلتقي المنتخبين العراقي والبحريني، وأخيرًا تلعب الأردن أمام الإمارات.
أزمة في العراق
الاتحاد العراقي لكرة القدم كشف عن أزمة لمنتخب أسود الرافدين قبل ساعات فقط من مواجهة البحرين في كأس العرب، حيث أعلن تقلص قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة إلى 22 لاعبًا بدلًا من 23.
الاتحاد أعلن انسحاب المهاجم ماركو فرج من قائمة المنتخب العراقي ومغادرته الأراضي القطرية، مشيرًا في بيان ظهر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن لوائح البطولة تمنح استبداله بلاعب آخر، مما يعني أن الفريق سيُتم البطولة بـ22 لاعبًا فقط.
سبب الأزمة
وأوضح بيان الاتحاد العراقي لكرة القدم أن انسحاب فرج من معسكر المنتخب في قطر جاء بسبب ارتباطه بالانتقال لنادٍ أوروبي جديد.
ولم يكشف البيان اسم هذا النادي، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه أتم الاتفاق مع اللاعب وطلب منه الانسحاب من المنتخب كون كأس العرب لا تُقام ضمن أيام فيفا الدولية.
وكشفت مصادر صحفية أن هذا النادي هو فينيسيا الناشط في دوري الدرجة الثانية الإيطالي "سيري بي"، مشيرة إلى أن فرج سيخضع للفحوصات الطبية اليوم قبل إتمام انتقاله رسميًا من ناديه النرويجي سترومسجوسِت.
تشكيك في السبب
لاعب العراق السابق، محمد خلف، شكك في تلك الرواية، مبديًا دهشته من وصول اللاعب لمعسكر العراق يوم أمس ومغادرته اليوم، حيث قال في برنامج "ليالي العرب" "لقد وصل أمس للمنتخب الوطني، واليوم يُغادر! أراه أمرًا غير مستستاغ. ماركو فرج استطاع المشاركة مع المنتخب في المباريات الأخيرة وأثبت إمكانياته، واستمراره مع المنتخب يزيد من تطوره وانسجامه. قصة وصوله أمس ومغادرته اليوم للتوقيع لأحد الأندية صعبة القبول، هل تغيرت الأمور هكذا بين ليلة وضحاها! لقد تمت دعوته بعد انتهاء الدوري النرويجي، إن كان الانتقال لنادٍ نرويجي فهو غير صحيح".
وحين علم خلف أن الانتقال لنادٍ إيطالي، علّق "نحن نشجع انتقاله للدوري الإيطالي، لكن يبقى الأمر غير معقول".
من هو ماركو فرج؟
تعود أصول ماركو فرج إلى مدينة السليمانية في العراق، وقد هاجرت عائلته إلى النرويج حيث وُلد هناك عام 2004.
ويلعب صاحب الـ21 عامًا لنادي سترومسجوسِت النرويجي منذ عام 2021، وقد وقع معه عقدًا احترافيًا عام 2023 بعدما بلغ عامه الـ18.
ولعب فرج مع ناديه النرويجي 31 مباراة خلال الموسم المنتهي حديثًا، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 4.
استدعي في مارس 2023 لمنتخب العراق الأولمبي، وفي ديسمبر 2024 نال شرف تمثيل المنتخب العراقي الأول، وقد خاض معه حتى الآن 8 مباريات، وينشط في خانتي الجناح الأيمن والأيسر.
موعد مباراة البحرين والعراق
وقع منتخبا العراق والبحرين في المجموعة الرابعة في كأس العرب، ومعهما كلًا من الجزائر والسودان.
تُقام مباراة العراق أمام البحرين على ملعب 974 مساء اليوم الأربعاء، وتحديدًا عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والعراق والبحرين، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.