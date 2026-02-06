Goal.com
Tom Maston

صفقة الاتحاد الفاشلة وصلاح وفينيسيوس .. ملفات انتقالات ساخنة متوقعة في صيف 2026

أُغلِقَت أبواب سوق الانتقالات الشتوية من دون زلزال حقيقي، لكن هذا الهدوء الظاهر قد يكون مقدّمة لفترة انتقالات صيفية متفجرة. لقد تم تأجيل التحركات الكبرى، وإرجاء القرارات، وكل المؤشرات تدل على أن صيف 2026 سيشهد كثافة نادرة من الرهانات الرياضية والاقتصادية والسياسية في سوق الانتقالات.

نجوم مؤكَّدة تبحث عن آخر عقد كبير، ومواهب شابة بلغت مرحلة النضج، وركائز في نهاية دورة أو لاعبون أحرار مطلوبون بشدة: هناك العديد من الملفات القادرة على إشعال سوق الانتقالات المقبلة. ويُضاف إلى ذلك عامل حاسم: كأس العالم 2026، التي ستعود لتكون واجهة عالمية وقد تعيد خلط الأوراق لمسارات مهنية عدة.

وكما يحدث غالبًا بعد كأس العالم، ستتسارع بعض المسارات، وستتوقف أخرى بشكل مفاجئ، وسيحاول عدد من الأندية توجيه ضربة قوية قبل البطولة أو مباشرة بعدها لانتزاع أفضلية على منافسيها.

إذن، ما الأسماء التي ينبغي مراقبتها عن كثب في الأشهر المقبلة؟

يُعدّ GOAL قائمة بـ 20 لاعبًا سيؤثر مستقبلهم بشكل كبير على سوق الانتقالات الصيفية 2026.

  • FBL-EUR-C1-DORTMUND-LILLARREALAFP

    كريم أديمي (بوروسيا دورتموند)

    منذ تغييره لوكيل أعماله في الصيف الماضي – حيث بات ممثَّلاً الآن من طرف جورج مينديش – لم يعد مستقبل كريم أديمي في دورتموند موضع شك حقيقي. ومع تبقّي أقل من 18 شهراً على نهاية عقده، يجسّد الدولي الألماني النموذج المعتاد للاعب الذي قد يضحّي به بوروسيا دورتموند قبل أن يفقد تماماً هامش التفاوض.

    ارتبط اسم أديمي بكل من مانشستر يونايتد وآرسنال وريال مدريد وتوتنهام وكذلك نابولي، سواء عبر اهتمام مباشر أو من خلال عروض نُقلت إلى محيطه. وفي سن 24 عاماً، لا يزال أديمي يحظى بقيمة حقيقية في السوق، وقد يقبل دورتموند بانتقال مقابل سعر أقل من قيمته القصوى لتجنّب سيناريو محفوف بالمخاطر. لذلك يبدو أن صيف 2026 سيكون حاسماً.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO-INTERAFP

    خوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)

    قبل التفكير في سوق الانتقالات، ستكون لدى خوليان ألفاريز مهمة ذات أولوية: قيادة الأرجنتين في الدفاع عن لقبها العالمي. لكن خلف الكواليس، يستعد أتلتيكو بالفعل لهجوم من كبار الأندية الأوروبية.

    يراه نادي برشلونة الخليفة المثالي لروبرت ليفاندوفسكي، فيما يراقب أرسنال عن كثب المهاجم السابق لمانشستر سيتي. أما «الروخيبلانكوس» فلا ينوون التفريط بمهاجمهم الصريح: ومن المتوقع أن يبدأ أي نقاش بما يتجاوز 100 مليون يورو (نحو 86 مليون جنيه إسترليني). وفي سن 26 عامًا، يصل ألفاريز إلى مرحلة مفصلية في مسيرته.

  • Nottingham Forest v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    إليوت أندرسون (نوتنجهام فورست)

    قد يشكل صيف 2026 منعطفًا كبيرًا لإليوت أندرسون. وقد رسّخ مكانه إلى جانب ديكلان رايس في المنتخب الإنجليزي، ويتقدم لاعب وسط نوتنجهام فورست كأحد الأسماء المرشحة للانفجار خلال كأس العالم.

    مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يراقبان عن كثب تطوره، مدركين أن ملفه العصري – من حيث الغزارة، والانطلاق للأمام، والذكاء التكتيكي – يتوافق مع متطلبات أعلى المستويات. ومع ذلك، لا ينوي فورست التفريط به بسهولة: يُتداول رقم قريب من 115 مليون يورو (حوالي 100 مليون جنيه إسترليني) لفتح الباب. استثمار ضخم، لكنه قد يكون مؤثرًا على المدى البعيد.

  • Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    كارلوس باليبا (برايتون)

    بعد أن كان مطلوبًا بشدة بالفعل في الصيف الماضي، لا يزال كارلوس باليبا على رادار عدة أندية كبرى، وفي مقدمتها مانشستر يونايتد. وكان الكاميروني قريبًا من الانضمام إلى أولد ترافورد في 2025، لكن برايتون كان يطالب حينها بنحو 135 مليون يورو (حوالي 115 مليون جنيه إسترليني)، وهو مبلغ اعتُبر مبالغًا فيه.

    ورغم أن موسمه الحالي أقل قليلًا مقارنةً بمستوياته السابقة، يظل باليبا أحد أكثر لاعبي الوسط الواعدين في القارة. ومع الرحيل المرتقب لكاسيميرو، قد يعود يونايتد لمحاولة ضمه، هذه المرة ضمن نافذة تفاوض أكثر واقعية. وبرايتون، الواعي بتوقيت الصفقة، يدرك أن الصيف المقبل سيكون على الأرجح الوقت المناسب.

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    أيوب بوعدي (ليل)

    مفاجأة مبكرة في كرة القدم الفرنسية، فرض أيوب بوعدي نفسه كأحد أكثر لاعبي الوسط الدفاعي الواعدين في جيله. في سن 17 عاماً فقط، كان قد ترك بالفعل انطباعاً قوياً في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد ويوفنتوس، مُظهراً نضجاً نادراً على هذا المستوى.

    بنية نحيفة وطويلة، ذكي في التمركز، مرتاح في الاستحواذ كما في الالتحامات، يضع بوعدي علامة صح في كل خانات كرة القدم الحديثة. يبدو باريس سان جيرمان في موقع الصدارة، لكن آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد يراقبون الملف أيضاً. مدّد ليل عقده في ديسمبر، ليس بقدر ما هو لإحكام مستقبله بل لتقوية صفقة بيع محتملة. قد يكون صيف 2026 موعد انطلاقته.

  • RB Leipzig v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    يان ديوماندي (آر بي لايبزيج)

    قبل عام بالكاد، لم يكن يان ديوماندي قد خاض بعد أي مباراة احترافية في الدوري الإسباني. اليوم، بات أحد مفاجآت البوندسليجا وأحد أكثر الأجنحة طلباً في سوق الانتقالات.

    تم التعاقد مع الدولي الإيفواري مقابل 20 مليون يورو من قبل لايبزيج الصيف الماضي، وقد يدرّ نحو 100 مليون يورو على النادي الألماني. آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول في السباق. لم يُخفِ اللاعب يوماً تعلقه بـ«الريدز»، لكن المنافسة شرسة. في سن التاسعة عشرة، ديوماندي أمامه خيارات متعددة.

  • Ederson Atalanta 2025-26Getty Images

    إيدرسون (أتالانتا)

    منذ عرضه اللافت في نهائي الدوري الأوروبي 2024، يبدو أن إديرسون مرشّح للرحيل عن أتالانتا. وفي سن 26 عامًا، يبلغ لاعب الوسط البرازيلي ذروة نضجه ويجذب منطقيًا اهتمام كبار الأندية الأوروبية.

    كان أتلتيكو مدريد قد جرّب حظه بالفعل هذا الشتاء ولا يزال في موقع جيد لضم لاعب تُقدَّر قيمته بنحو 50 مليون يورو. كما أدرج مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اسمه على قوائمهما. وبفضل تعدد أدواره وقوته وقدرته على رفع المستوى الجماعي، يجسّد إديرسون التعزيز “الجاهز” الذي تبحث عنه الأندية الطموحة.

  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد)

    يوشك برونو فرنانديش على تحطيم الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن هذه الحملة العملاقة قد تكون أيضًا الأخيرة لقائد مانشستر في أولد ترافورد.

    المطلوب من السعودية منذ أكثر من عام، كان فرنانديش قد رفض الهلال الصيف الماضي، رغم شعوره المُعلن بأنه يُدفع نحو الرحيل. قد تعود أندية الدوري السعودي للمحترفين لتكثيف محاولاتها بعرض يقترب من 115 مليون يورو، في إطار استراتيجيتها لتعزيز الجاذبية المرتبطة بكأس العالم. في سن 31 عامًا، لم يعد السؤال رياضيًا فقط، بل استراتيجيًا أيضًا.

  • FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    ليون جوريتسكا (بايرن ميونخ)

    بات الأمر رسميًا الآن: سيغادر ليون جوريتسكا بايرن ميونخ مجانًا عند نهاية الموسم. وكان النادي البافاري قد حسم في يناير عدم تجديد عقده، ما فتح الطريق أمام أحد أبرز ملفات “اللاعبين الأحرار” في الصيف.

    وعند اقترابه من سن 31 عامًا ومع خوضه قرابة 300 مباراة بقميص بايرن، يظل غوريتسكا لاعب وسط متمرسًا، قادرًا على تقديم التأثير والقيادة والموثوقية داخل غرفة ملابس طموحة. ويجذب ملفه بالفعل عدة أندية أوروبية تبحث عن عنصر قيادي جاهز للاستخدام فورًا، من دون مقابل انتقال.

  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    إبراهيما كوناتي (ليفربول)

    ملف آخر قد يكون ساخنًا: إبراهيما كوناتي يدخل الأشهر الأخيرة من عقده مع ليفربول. لا يزال «الريدز» يحاولون تمديد عقده، لكن النتيجة تبقى غير مؤكدة.

    وإذا كان اهتمام ريال مدريد قد فتُر بعد موسم اتسم بعدة أخطاء دفاعية، فإن المدافع الفرنسي، الذي سيحتفل بعيد ميلاده السابع والعشرين في الربيع، لا يزال يحظى بتقييم قوي في السوق. خبرته على أعلى مستوى تجعله فرصة موثوقة للعديد من الأندية، خاصة إذا أصبح لاعبًا حرًا.

  • Newcastle United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    تينو ليفرامينتو (نيوكاسل)

    سيتوقف مستقبل تينو ليفرامينتو إلى حدّ كبير على ربيع نيوكاسل. وفي حال عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قد يُجبر «الماجبايز» على البيع من أجل الالتزام بالضوابط المالية.

    بعد أن كان محل اهتمام بالفعل الصيف الماضي، لا يزال الظهير الإنجليزي تحت مراقبة مانشستر سيتي وآرسنال. موهبته واضحة، لكن سجله من الإصابات قد يؤثر في المفاوضات. ومع ذلك، يطابق ليفرامينتو صورة اللاعب القابل لرفع قيمته في سوق صيفية متوترة.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    جان-فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)

    كان الشتاء قد كاد يحسم رحيله، لكن عارضًا طبيًا أوقف كل شيء. جان-فيليب ماتيتا بقي في النهاية في كريستال بالاس بعد فشل انتقاله إلى ميلان، إذ تم رفضه خلال الفحص الطبي.

    أما الشعور بعدم الارتياح، فما يزال قائمًا. لم يُخفِ ماتيتا يومًا رغبته في الرحيل، ووصول يورغن ستراند لارسن بوصفه الخليفة المُعيَّن يجعل البقاء غير مُقنع. ما لم يحدث تحول كبير مع المدرب المقبل، يبدو أن الرحيل في صيف 2026 بات حتميًا.

  • FBL-EUR-C3-PORTO-GLASGOW RANGERSAFP

    رودريجو مورا (بورتو)

    يُعدّ رودريجو مورا جوهرة حقيقية في كرة القدم البرتغالية، وهو مُصنَّف بالفعل كأحد أكثر المواهب تحت 20 عامًا إثارة في أوروبا. في الصيف الماضي، كان بورتو على وشك فقدان جوهرته، لكن اللاعب رفض عرضًا ضخمًا من الاتحاد للبقاء موسمًا إضافيًا في ناديه الأم.

    وبصفته صانع ألعاب هجوميًا، سجّل مورا 15 هدفًا في ما يزيد قليلًا على 60 مباراة منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول. ومع متابعته عن كثب من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وآرسنال، يمتلك شرطًا جزائيًا يُقدَّر بنحو 70 مليون يورو، وهو مبلغ مرتفع لكنه يتماشى مع إمكاناته وعمره (18 عامًا).

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    محمد صلاح (ليفربول)

    كل المؤشرات تدل على أن القصة بين محمد صلاح وليفربول تقترب من نهايتها. ورغم تهدئة علنية مع آرني سلوت بعد حلقة متوترة في ديسمبر، فإن الشعور بانفصال لا مفر منه لا يزال قائمًا.

    ومع تبقي عام واحد في العقد، يمثل صيف 2026 آخر نافذة حقيقية لتحقيق عائد مادي من أحد أعظم لاعبي تاريخ النادي. الأندية السعودية، التي تترصد دائمًا الوجه الأكثر رمزية لكرة القدم العربية، مستعدة للتحرك. وليفربول من جانبه يعلم أنه سيكون من الصعب رفض عرض ضخم للغاية.

  • Sunderland v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    سافينيو (مانشستر سيتي)

    بعد أن تم الإعلان عن رحيله بالفعل الصيف الماضي، لم يتمكن سافينيو حقاً من قلب الاتجاه هذا الموسم. فالمنافسة المتزايدة في مانشستر سيتي، لا سيما بعد وصول أنطوان سيمينيو في يناير، قلّصت وقت لعبه وتأثيره.

    في سن 21 عاماً، يحتاج الدولي البرازيلي إلى دقائق لعب لمواصلة تطوره. يظل توتنهام يراقب وضعه عن كثب وقد يعود للمحاولة من أجل تنشيط حركته الهجومية. ويبدو أن الرحيل بات الآن مرجحاً.

  • 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)

    في ظل غياب أي تقدّم بشأن تمديد عقده بينما ينتهي عقده في 2027، يبدو أن نيكو شلوتربيك مُرشَّح للرحيل في 2026، إذ يرغب دورتموند في تفادي سيناريو “الرحيل مجانًا”.

    بايرن ميونخ، الذي طُرح اسمه طويلًا، انسحب من الملف بعد تمديد عقد دايو أوباميكانو. وقد يتقدم ليفربول الآن ليكون الخيار الأول، فيما يراقب ريال مدريد أيضًا سوق قلوب الدفاع تحسبًا للرحيل المُعلن لكل من روديغر وألابا. وفي سن 26 عامًا، يطابق شلوتربيك جميع المعايير للملف الدفاعي الذي تبحث عنه الأندية الكبرى.

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

    إنه الملف المحوري لصيف 2026. منذ أكثر من عام، تتودّد السعودية إلى فينيسيوس جونيور، وقد قرّب شدّ الحبل بينه وبين تشابي ألونسو في الخريف رحيلًا كان يُعدّ طويلًا أمرًا لا يمكن تصوّره.

    هدّأ تغيير المدرب الوضع، إذ عبّر فينيسيوس علنًا عن ارتباطه بريال مدريد. لكن السياق تغيّر: كيليان مبابي بات الآن القائد الهجومي، وإندريك وماستانتوانو يضغطان من الخلف، ولم يعد البرازيلي عنصرًا لا غنى عنه كما كان من قبل. ومع تبقّي عامين على نهاية عقده (2027)، قد تصبح إغراءات عقدٍ ضخم في الشرق الأوسط، يعقبه احتمال عودة إلى أوروبا، خيارًا عقلانيًا بقدر ما هو رمزي.

  • Juventus FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس)

    تم التعاقد معه مقابل 70 مليون يورو في عام 2022، ولم ينجح دوشان فلاهوفيتش قط في تلبية التوقعات بالكامل في تورينو. ومع 64 هدفاً في 162 مباراة، فإن مردوده مقبول لكنه بعيد عن صفة القائد الهجومي المنتظرة، كما أن تأثيره لم يتوقف عن التراجع.

    يوفنتوس مستعد للسماح له بالرحيل هذا الصيف، ورغم هذا المسار المتذبذب، لا يزال الصربي يحظى بتقييم قوي. برشلونة وبايرن وتوتنهام يتابعون ملفه. وفي سن 26 عاماً، يبقى فلاهوفيتش رهاناً موثوقاً لنادٍ يبحث عن مهاجم رقم 9 لإعادة إطلاقه.

  • Crystal Palace v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    آدم وارتون (كريستال بالاس)

    يخاطر كريستال بالاس مجددًا بأن يكون ناديًا يبيع لاعبيه. بعد الرحيلين الأخيرين لإيزي وجيهي، قد يكون آدم وارتون التالي لمغادرة سيلهيرست بارك.

    في سن 21 عامًا، فرض لاعب الوسط الإنجليزي نفسه كأحد أكثر الأسماء إثارة للاهتمام في الدوري الإنجليزي الممتاز في مركزه. ريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول يراقبون تطوره. ومع ذلك يملك بالاس ورقة مهمة: تبقّت ثلاث سنوات في عقده، ما ينبئ بملف طويل ومكلف.

  • Chelsea v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    هاري ويلسون (فولهام)

    مثال مثالي على نجاح “عام العقد”، يقدّم هاري ويلسون أفضل موسم في مسيرته في التوقيت المثالي. لا يتفوّق عليه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الأهداف + التمريرات الحاسمة سوى خمسة لاعبين.

    حاول فولهام تمديد عقده، من دون نجاح حتى الآن. في سن 29 عامًا، سيكون ويلسون لاعبًا حرًا بعد بضعة أشهر، ما يجعله خيارًا مثيرًا للاهتمام: مردود فوري، خبرة على أعلى مستوى، وتكلفة انتقال معدومة. وسيعتمد سوقه بالأساس على الطموحات الرياضية التي سيعطيها الأولوية هذا الصيف.

