صفقات الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي | الثغرة القاتلة تضاعف "نهم جوارديولا".. ومورينيو يتدخل لتحقيق "حلم برشلونة"!

مانشستر سيتي الأكثر نشاطًا في يناير

دائمًا ما يشهد الميركاتو الشتوي في الدوريات الأوروبية الكبرى، صفقات مثيرة وخصوصًا في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الميركاتو، حيث تتسابق الأندية في حسم الصفقات بهذا الوقت من أجل الحصول على اللاعبين بأفضل اتفاق وسعر ممكن.

وانطلق الميركاتو الشتوي بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، مطلع يناير الجاري، ويستمر باب القيد مفتوحًا حتى 3 فبراير المقبل، ولذلك ستتأجل بعض الصفقات الكبرى إلى ساعات متأخرة، مما يجعل الجمهور في حالة ترقب.

وشهد الميركاتو الشتوي هذا الموسم، صفقات كبيرة بين الأندية تصدرها مانشستر سيتي الذي أبرم 3 صفقات من العيار الثقيل، على رأسها التعاقد مع المصري عمر مرموش مقابل 75 مليون يورو+5 ملايين يورو إضافية، ليصبح أغلى لاعب عربي وأفريقي في التاريخ.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويعتبر السيتي الأكثر نشاطًا في يناير الجاري، بعدما تلقى النادي صفعات متتالية وسقط سقوطًا مروعًا في النصف الأول من الموسم، لذلك فتح النادي الإنجليزي خزائنه وضم 3 صفقات من العيار الثقيل.

وفي السطور التالية يرصد GOAL مجموعة من الصفقات المرشحة للحسم في اليوم الأخير من الميركاتو...