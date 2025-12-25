عملاق نيوكاسل ومايسترو آرسنال وساحر مانشستر سيتي .. إليكم أنجح صفقات الموسم في الدوري الإنجليزي

مرة أخرى، تفوقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على بقية أندية أوروبا من حيث الإنفاق، حيث أنفقت ما مجموعه أكثر من 3 مليارات جنيه استرليني (4 مليارات دولار) على اللاعبين الجدد، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 2.36 مليار جنيه استرليني (3.16 مليار دولار) الذي سُجل في عام 2023.

وبالطبع، كان ليفربول بطل الدوري مسؤولاً عن جزء كبير من هذا الإنفاق، حيث حطم الرقم القياسي البريطاني في الانتقالات مرتين، أولاً بتعاقده مع فلوريان فيرتس من باير ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه استرليني (156 مليون دولار)، ثم مع ألكسندر إيزاك من نيوكاسل في صفقة قيمتها 125 مليون جنيه استرليني (169 مليون دولار)، على الرغم من أن صافي إنفاقه كان في الواقع أقل من آرسنال المرشح للفوز باللقب في موسم 2025-26.

ولكن بعد أربعة أشهر، عندما نقوم بتحليل هذا الإنفاق المذهل البالغ 3 مليارات جنيه استرليني، من الذي برر حقًا سعره وتألق في بيئته الجديدة؟ فيما يلي، يصنف GOAL أفضل 10 صفقات في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، ولعل أهم استنتاج هو أنك لا تحتاج دائمًا إلى إنفاق أموال طائلة...