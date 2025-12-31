صعود صاروخي وسقوط مدوٍ.. القصة الكاملة لانفجار الفقاعة الصينية في كرة القدم!

بدأ التحول الجذري مع تولي "شي جين بينغ" السلطة في عام 2013، حيث بدأ منحنى الإنفاق في الارتفاع التدريجي قبل أن ينفجر رأسياً بدءاً من موسم 2014/2015. خلال هذه الفترة، تحولت الصين إلى "الدوري المختار" للنجوم الباحثين عن تقاعد ذهبي أو حتى لاعبين في أوج عطائهم أغرتهم الرواتب الفلكية التي عجزت أندية النخبة الأوروبية عن مجاراتها.

أسماء رنانة مثل البرازيليين "هالك" و"أوسكار" و"باولينيو"، والأرجنتيني "كارلوس تيفيز"، والبلجيكيين "فيتسل" و"فيلايني"، حزموا حقائبهم نحو الشرق الأقصى.

ذروة هذا الجنون المالي كانت في موسم 2016/2017، حيث لامس سقف الإنفاق على الانتقالات حاجز الـ 550 مليون يورو، وهو رقم غير مسبوق آسيوياً.

كان هذا البذخ مدعوماً بتوجيهات حكومية شجعت الشركات الكبرى والتكتلات العقارية الضخمة، مثل "إيفرجراند" و"مجموعة واندا"، على ضخ مئات الملايين في الأندية، تماشياً مع خطة الـ 50 إجراءً التي تضمنت بناء آلاف الملاعب وجعل كرة القدم مادة إلزامية في المدارس، في محاولة لصناعة مجد كروي سريع يعتمد على القوة الشرائية الهائلة.