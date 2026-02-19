صديق كول بالمر المقرب يؤكد أنه سيقنع نجم تشيلسي بالانضمام إلى مانشستر يونايتد

توندي، مغني راب مقيم في مانشستر، يعرف بالمر جيدًا وانضم إليه مؤخرًا في عطلة مشمسة في دبي، حيث يستمتع تشيلسي بفترة راحة نادرة في جدول مبارياته للموسم 2025-26. يبدو أن مناقشات قد جرت في الشرق الأوسط بشأن ما قد يحمله المستقبل على المدى الطويل.

بعد أن شاهد بالمر يشارك صورًا من إجازته في منتصف الموسم، قال توندي على حسابه على إنستغرام: "يومًا ما سأعيد CP إلى UTD حيث ينتمي. اسأله عن فريقه المفضل".

كان بالمر يستعيد نشاطه قبل استئناف تشيلسي سعيه للفوز باللقب على عدة جبهات. وصل الفريق إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي - حيث سيواجه فريق ريكسهام بقيادة رايان رينولدز وروب ماك - بينما يتنافس أيضًا على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل بالمر أربعة أهداف في آخر مباراتين له مع تشيلسي، بما في ذلك ثلاثية ضد وولفز. سرعان ما تجاهل بالمر الشائعات حول انتقاله التي لا تزال تنتشر حوله.

قال بالمر لبرنامج Match of the Day عندما سُئل عن تلك الشائعات: "الجميع يحب التحدث عن هراء، أليس كذلك؟ أنا لا أهتم كثيرًا بذلك. ترى أشياء. لكنني أشعر أنني قوي على أي حال، لذا لا أهتم بذلك".

كما سعى ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، إلى نفي أي إشارة إلى أن لاعب الوسط الموهوب يبحث عن طريقة للخروج من ستامفورد بريدج. وقال: "هل هو غير قابل للمس، هل هو سعيد؟ نعم ونعم. الأمر بسيط، كول بالمر لاعب رائع مثل العديد من اللاعبين في المجموعة.

"كول موجود هنا، وهو سعيد جدًا، وأنا متشوق لرؤيته يعود إلى الملعب. كول سعيد جدًا. لقد أجريت معه العديد من المحادثات. نحن نفكر في كيفية تحسين هذا الفريق، وكيف يمكنه أن يتحسن، وكيف يمكنني مساعدته. إنه يحب التواجد هنا ويريد أن يكون لاعبًا في تشيلسي".