القصة لم تكن مجرد ركلة جزاء ضائعة، بل كانت دراما متكاملة الأركان بدأت بقرار تحكيمي مثير للجدل. ففي اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، وتحديداً في الوقت الذي كانت فيه الأعصاب مشدودة، تلقى الحكم جان جاك ندالا إشارة من غرفة الفيديو لمراجعة تدخل من المدافع السنغالي الحاج مليك ديوف على براهيم دياز.

ورغم أن الإعادات التلفزيونية أظهرت أن الالتحام كان ناعماً وبسيطاً للغاية، إلا أن الحكم احتسب ركلة جزاء منحت المغرب فرصة حسم اللقب على طبق من ذهب.

وهنا جاءت اللحظة الفاصلة؛ تقدم إبراهيم دياز، النجم الذي تعقد عليه الجماهير المغربية الآمال، لتنفيذ الركلة وسط ترقب الآلاف في ملعب الأمير مولاي عبد الله. وبدلاً من التسديد بقوة أو في زاوية صعبة، اختار دياز المجازفة بلعب الكرة بأسلوب "تشيب" (على طريقة بانينكا) في منتصف المرمى، وهو قرار وصفه المحللون بالكارثي، حيث لم يجد الحارس السنغالي إدوارد ميندي أي صعوبة في التقاط الكرة، ليعصف دياز بأحلام المغاربة في لحظة تهور فني غير محسوبة.