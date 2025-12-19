FBL-EUR-C3-MAN CITY-TRAININGAFP
بلال محمد

صدام الأشقاء .. يايا توريه يكشف كواليس منافسته الشرسة مع شقيقه نجم آرسنال السابق

منافسة شرسة بين الأشقاء...

أكد أسطورة مانشستر سيتي، السابق يايا توريه، أنه كان أفضل من شقيقه كولو بعد أن كشف عن وجود منافسة شرسة بينهما أثناء نشأتهما.

وتحدث لاعب الوسط السابق بصراحة عن تجربته في المنافسة واللعب إلى جانب شقيقه، الذي مثل ثلاث أندية في الدوري الإنجليزي هي أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول خلال 14 عامًا من مسيرته في كرة القدم الإنجليزية.

  • دخول التاريخ في ثمانية سنوات

    بعد ثلاث سنوات حافلة بالبطولات مع العملاق الإسباني برشلونة، سعى يايا إلى آفاق جديدة بالانضمام إلى مانشستر سيتي في عام 2010. وخلال ثماني مواسم رائعة في ملعب الاتحاد، أصبح أحد أعظم لاعبي الوسط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 62 هدفًا في 230 مباراة في الدوري الممتاز.

    في أفضل موسم له مع مانشستر سيتي، سجل يايا 20 هدفًا في 35 مباراة بالدوري، حيث فاز النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2013-2014 تحت قيادة مانويل بيليجريني. وفاز بستة ألقاب أخرى في مانشستر، وسجل هدف الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2010-2011 ضد ستوك سيتي في ملعب ويمبلي.

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    مسيرة حافلة للشقيق الأكبر

    في الوقت نفسه، حقق شقيقه الأكبر كولو نجاحًا مذهلاً خلال مسيرته الكروية في إنجلترا. عند وصوله في عام 2002، كان المدافع جزءًا من فريق أرسنال الأسطوري الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2003-04 دون أي هزيمة تحت قيادة أرسين فينجر.

    وواصل كولو تحقيق أربعة ألقاب أخرى مع أرسنال، بما في ذلك كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في عام 2009. بعد فوزه بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي 2010-2011 إلى جانب يايا تحت قيادة روبرتو مانشيني، انضم كولو إلى ليفربول في صفقة انتقال مجانية في عام 2013.

    بعد أن قضى ثلاثة مواسم في أنفيلد، ساعد كولو ليفربول في الوصول إلى نهائي كأس الرابطة ونهائي الدوري الأوروبي في موسم 2015-16، حيث خسر الريدز - الذي كان يديره يورجن كلوب آنذاك - في كلا النهائيين أمام مانشستر سيتي بقيادة يايا وإشبيلية على التوالي.

    ثم قضى كولو عامًا مع فريق سيلتيك الاسكتلندي قبل أن يتقاعد في 2017، بينما بعد مغادرته مانشستر سيتي في 2018، لعب يايا لفترات قصيرة مع فريق أولمبياكوس اليوناني وفريق تشينجداو الصيني قبل أن يتقاعد في 2019.

  • يايا يتحدث بصراحة عن المنافسة الصحية بينه وبين كولو

    في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" الإنجليزية، بعد أن اعترف بخجل أنه كان دائمًا يعتقد أنه الأفضل على حساب شقيقه، حيث قال يايا الذي يعمل حاليًا مساعدًا للمدرب في المنتخب السعودي: "كنت أقول دائمًا أنني كنت الأفضل لأن المنافسة بيننا كانت شديدة، لكن في مرحلة ما، شعرت أنه أدرك أنني كنت أفضل منه في بعض جوانب اللعبة".

    وتابع: "أعتقد أنه كان أفضل من الناحية البدنية لأن هذا الأمر موروث من والدي أيضًا، أليس كذلك؟ لأنه كان شديد التركيز والتفاني، وكان دائمًا منضبطًا، حسنًا، أنا وكولو، كنا دائمًا مخلصين، ولكن في مرحلة ما أدرك كولو أنني كنت، أفضل قليلاً، لكنه لم يشعر بالإحباط لأنه أراد تجاوز تلك الحدود إلى أبعد مدى، من سيكون الأفضل ومن سيحقق المزيد، وفي مرحلة ما أصبحت أفضل".

  • Yaya ToureGetty

    ماذا بعد؟

    كولو، الذي يعمل الآن مساعدًا لمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، يأمل أن يحافظ فريقه على مستواه الرائع عندما يستقبل وست هام المتعثر في الدوري بعد ظهر السبت. يحقق بطل الدوري 10 مرات حاليًا سلسلة انتصارات متتالية في ست مباريات في جميع المسابقات.

    وفي المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة ضد وست هام، قال جوارديولا يوم الجمعة: "قلت قبل شهر، حتى عندما كانت النتائج سيئة، أن الأجواء كانت جيدة حقًا، هناك الكثير من الأمور الإيجابية، طريقة لعبنا ليست على المستوى المطلوب للفوز باللقب في الوقت الحالي، لكن هناك مجال للتحسين وهذا أمر جيد. يمكننا أن نقدم أداءً أفضل. أعتقد أننا حققنا نتائج جيدة، لكن هناك الكثير من الأمور التي نحتاج إلى تحسينها".

