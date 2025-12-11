قدم صامويل إيتو، نجم برشلونة وإنتر السابق، ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، حلقة جديدة من سلسلة "الاتهامات" التي تهدد مستقبله الإداري، والتي تتعلق باستبعاد "تعسفي" لأحد نجوم المنتخب الحالي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.
داخل أرض الملعب، يعد إيتو أحد أبرز أساطير القارة السمراء، والذي حقق العديد من الإنجازات، سواءً مع برشلونة وإنتر، أو مع منتخب الكاميرون، فضلًا عن امتلاكه العديد من الأرقام القياسية، إلا أن وضعه كرئيس للاتحاد المحلي في بلاده، جعله في مرمى الاتهامات، بشكل مستمر، التي تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة.