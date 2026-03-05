Goal.com
أحمد فرهود

الجدل يزداد: صالح أبو الشامات يحدد فريقه القادم "إذا رحل عن الأهلي".. ويرد على سؤال حاسم عن سالم الدوسري

ماذا قال صالح أبو الشامات؟!..

ظهر النجم الدولي صالح أبو الشامات، جناح عملاق جدة الأهلي، في حلقة اليوم الخميس "5 مارس 2025"، من برنامج "رامز ليفل الوحش".

هذا البرنامج يقدّمه الفنان المصري رامز جلال؛ ويعرض على شاشة "إم بي سي"، طوال شهر رمضان المبارك.

    صالح أبو الشامات يحدد فريقه القادم!

    وفي هذا السياق.. لم يخلُ ظهور النجم الدولي صالح أبو الشامات، جناح عملاق جدة الأهلي، في برنامج "رامز ليفل الوحش"، من الجدل والإثارة.

    أبو الشامات خلال ظهوره في البرنامج، حدد الفريق الذي يريد الانتقال إليه؛ إذا رحل عن صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في الفترة القادمة.

    الفريق الذي حدده أبو الشامات، للانتقال إليه حال الرحيل عن عملاق جدة؛ هو زعيم السعودية وآسيا نادي الهلال.

    وفضل النجم الأهلاوي الانتقال إلى الهلال، بدلًا من الاتحاد أو النصر؛ وذلك إذا اضطرته الظروف للرحيل عن الأهلي، رغم تمسكه بالأخير.

    رد صالح أبو الشامات على سؤال عن سالم الدوسري

    وعلى جانب آخر.. رد النجم الدولي صالح أبو الشامات، جناح عملاق جدة الأهلي، على سؤال حاسم بشأن سالم الدوسري، قائد نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

    وقام الفنان المصري رامز جلال، بسؤال أبو الشامات؛ ما إذا كان يرى أن سالم يُمثّل 70% من قوة المنتخب السعودي أم لا؟!.

    ورد النجم الأهلاوي بـ"الموافقة"؛ مؤكدًا أن سالم لاعب كبير جدًا، ومهم للمنتخب السعودي.

    وعند سؤاله عن لاعب واحد من الهلال، يختار أن ينضم إلى الأهلي، إذا كان الأمر بيده؛ ليرد بدون تردد، بالقول: "سالم الدوسري".

    من هو أفضل مهاجم في دوري روشن حسب صالح أبو الشامات؟

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. النجم الدولي صالح أبو الشامات، جناح عملاق جدة الأهلي، أبدى رأيه في أفضل مهاجم بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وبدون تردد.. اختار أبو الشامات زميله في الأهلي؛ وهو النجم الإنجليزي إيفان توني، كأفضل مهاجم في دوري روشن.

    لكن الفنان المصري رامز جلال، خيّر أبو الشامات بين اسمين لا ثالث لهما، بعيدًا عن توني؛ وهما: الفرنسي كريم بنزيما، والأوروجوياني داروين نونيز.

    هُنا.. اختار نجم النادي الأهلي؛ بنزيما كأفضل مهاجم في الدوري، بعيدًا عن توني.

    اختيار صالح أبو الشامات للاعب أهلاوي لتنفيذ "مقلب" ضده!

    وأخيرًا.. رشح النجم الدولي صالح أبو الشامات، جناح النادي الأهلي، أحد زملاءه في صفوف الراقي؛ من أجل أن ينفذ ضده الفنان المصري رامز جلال "مقلب أو خدعة"، في برنامجه الرمضاني.

    لاعب الأهلي الذي رشحه أبو الشامات، لكي ينفذ فيه رامز "المقلب"؛ هو زياد الجهني، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

    وأثار أبو الشامات الجدل بشكلٍ ساخر، عندما سأله رامز عن الساحر الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي؛ وذلك بقوله: "محرز؟!.. لا، مفيهوش حيل".

    اسم صالح أبو الشامات ارتبط بنادي الهلال سابقًا

    المثير في الأمر أن أخبار انتشرت منذ فترة ليست بالبعيدة، عن رغبة قوية جدًا من نادي الهلال؛ للتعاقد مع النجم الدولي صالح أبو الشامات، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    وقتها.. قيل إن الهلال يبحث عن ثغرة قانونية، أو "شرط جزائي" في عقد أبو الشامات، بالإضافة إلى زميله في الأهلي المهاجم فراس البريكان؛ لضمهما إلى صفوفه، بشكلٍ رسمي.

    ولذلك.. فإن تصريحات هذا النجم الدولي في برنامج "رامز ليفل الوحش"؛ قد يزيد الجدل كثيرًا، بخصوص انتقاله إلى الزعيم الهلالي.

    وكان أبو الشامات قد انضم إلى الأهلي، صيف عام 2025؛ وذلك بعد أن استغنى عنه النادي في صغره، إلى القادسية.

    ومن القادسية.. خرج أبو الشامات إعارة إلى التعاون، ثم انتقل نهائيًا إلى نادي الخليج صيف 2024؛ قبل العودة إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي.

    ومع الأهلي؛ سجل صالح أبو الشامات 3 أهداف وصنع 2 أخريين، خلال 33 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

