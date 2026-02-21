استنفدت جماهير يوفنتوس كل محاولات الدعم والمساندة قبل أن ينفجر غضبها العارم في أعقاب الخسارة أمام كومو حيث أطلقت صافرات استهجان حادة ضد فريق المدرب لوتشيانو سباليتي الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في آخر خمس مواجهات رسمية.

ورغم محاولات المشجعين الصادقة لمساندة تورام وزملائه لتجاوز الصعوبات الشتوية وآثار مباراة قمة إيطاليا إلا أن الهزيمة الأخيرة كانت فوق طاقة الاحتمال.

وبالنظر إلى نتائج الفريق في كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي فقد استقبلت شباك يوفنتوس 15 هدفًا خلال آخر خمس مباريات رسمية حيث ودع الفريق الكأس على يد أتالانتا كما تعقدت فرص التأهل في المسابقة الأوروبية بعد استقبال خمسة أهداف في مدينة إسطنبول التركية.

وإلى جانب هذه النتائج سجل الفريق خسارة في لقاء القمة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين والتعادل بهدفين لمثلهما أمام لاتسيو وصولا إلى الهزيمة بهدفين نظيفين على ملعبه أمام كومو.

ويواجه سباليتي للمرة الأولى منذ توليه المهمة ضرورة التعامل مع أزمات فنية برزت بوضوح خلال شهر فبراير الذي وضع الموسم بأكمله في مهب الريح مما يفرض على الفريق ضرورة النهوض سريعًا لتفادي ضياع كافة الأهداف وتجنب إهدار مجهود العام بالكامل.