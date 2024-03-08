مستوى مبهر من النجم الأرجنتيني بمساعدة سواريز

لو كنت مشجعًا لبرشلونة واستغرقت في النوم حتى الساعات الأولى من ساعات اليوم، الجمعة، فاعلم أنه فاتك الكثير بسبب ما فعله ليونيل ميسي ولويس سواريز.

مواجهة كانت صعبة ومحتدمة للغاية بين إنتر ميامي وناشفيل في ذهاب دور الـ16 من كأس أبطال الكونكاكاف، نجح خلالها الثنائي في إنقاذ إنتر من خسارة محققة بهدفين نظيفين.

ناشفيل ظن أن الأمور انتهت بتسجيل ثنائية عن طريق جاكوب شافلبرج، ولكن ميسي أعاد فريقه للصورة في الدقيقة 52 قبل أن يسجل سواريز الهدف القاتل في الدقيقة 95 ليقود فريقه للتعادل 2/2.