"مثل صاروخ ماديرا في صغره ولا يحب الخسارة".. كريستيانو رونالدو جونيور يشارك مع منتخب البرتغال للشباب ورسالة دعم من جدته

تم استدعاء كريستيانو رونالدو جونيور، المعروف بلقب كريستيانينيو في البرتغال، إلى منتخب تحت 16 عامًا للمرة الأولى قبل انطلاق كأس الاتحادات، التي بدأت في تركيا يوم الخميس وتستمر حتى 4 نوفمبر.

رونالدو جونيور، الذي يسعى إلى السير على خطى والده بعد أن كان جزءًا من فرق الشباب في يوفنتوس ومانشستر يونايتد والنصر، دخل الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة الافتتاحية للبطولة التي فازت فيها البرتغال 2-0.

وقال كريستيانو رونالدو الأب عن ابنه: "إنه شديد التنافسية، مثلي عندما كنت صغيراً، ولا يحب الخسارة".

ومع ذلك، حرص الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية على عدم الضغط بشكل كبير على ابنه الأكبر، مؤكدًا على أهمية تركه ينمو ويتعلم بنفسه، وقال "أنا لا أضغط عليه كثيرًا، بل أضغط عليه قليلاً. إنه يتعرض بالفعل لضغط كبير لكونه ابن كريستيانو. دعه يرتكب أخطاءه الخاصة، لكنني آمل أن يصبح لاعبًا محترفًا في المستقبل".