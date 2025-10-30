GFX Cristiano Ronaldo familyGetty/GOAL
"مثل صاروخ ماديرا في صغره ولا يحب الخسارة".. كريستيانو رونالدو جونيور يشارك مع منتخب البرتغال للشباب ورسالة دعم من جدته

يستهدف السير على خطى والده...

قامت والدة كريستيانو رونالدو، دولوريس أفيرو، بإرسال التهنئة لحفيدها، كريستيانو رونالدو جونيور، على ظهوره لأول مرة مع المنتخب البرتغالي تحت 16 عامًا.

وانطلقت بطولة كأس الاتحادات بمواجهة البرتغال مع تركيا يوم الخميس في المباراة الافتتاحية، والتي شهدت ظهور رونالدو جونيور لأول مرة مع منتخب البرتغال تحت 16 عامًا.

  • الظهور الأول مع منتخب الشباب

    تم استدعاء كريستيانو رونالدو جونيور، المعروف بلقب كريستيانينيو في البرتغال، إلى منتخب تحت 16 عامًا للمرة الأولى قبل انطلاق كأس الاتحادات، التي بدأت في تركيا يوم الخميس وتستمر حتى 4 نوفمبر.

    رونالدو جونيور، الذي يسعى إلى السير على خطى والده بعد أن كان جزءًا من فرق الشباب في يوفنتوس ومانشستر يونايتد والنصر، دخل الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة الافتتاحية للبطولة التي فازت فيها البرتغال 2-0.

    وقال كريستيانو رونالدو الأب عن ابنه: "إنه شديد التنافسية، مثلي عندما كنت صغيراً، ولا يحب الخسارة".

    ومع ذلك، حرص الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية على عدم الضغط بشكل كبير على ابنه الأكبر، مؤكدًا على أهمية تركه ينمو ويتعلم بنفسه، وقال "أنا لا أضغط عليه كثيرًا، بل أضغط عليه قليلاً. إنه يتعرض بالفعل لضغط كبير لكونه ابن كريستيانو. دعه يرتكب أخطاءه الخاصة، لكنني آمل أن يصبح لاعبًا محترفًا في المستقبل".

  • رسالة تهنئة من الجدة

    قبل المباراة، نشرت أفيرو صورة لحفيدها رونالدو جونيور مع تعليق: "هيا يا منتخب البرتغال تحت 16 سنة".

    رونالدو جونيور يطمح للسير على خطى والده

    ظهر كريستيانو رونالدو لأول مرة مع منتخب البرتغال تحت 15 عامًا في عام 2001 عندما كان عمره 15 عامًا فقط. بعد أن تقدم في صفوف الشباب، أدى صعوده السريع مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي إلى استدعائه للمنتخب الأول من قبل مدرب البرتغال آنذاك لويس فيليبي سكولاري. أبهر رونالدو الجميع في تصفيات كأس أمم أوروبا والمباريات الودية، مما أدى إلى انضمامه إلى تشكيلة البرتغال في يورو 2004، حيث وصل الفريق إلى النهائي قبل أن يخسر 1-0 أمام اليونان.

    واصل رونالدو مسيرته ليصبح أفضل هداف في تاريخ البرتغال، حيث سجل 143 هدفًا في 225 مباراة. وجاءت لحظة تتويجه في عام 2016 عندما قاد منتخب بلاده إلى أول لقب دولي كبير لها، بفوزها ببطولة يورو 2016 بعد هزيمتها لفرنسا 1-0 في النهائي. أضاف بعد ذلك لقبًا آخر في عام 2019، حيث قاد البرتغال للفوز في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، وحينها أنهى البطولة أيضًا كأفضل هداف. وعلى الرغم من خروج البرتغال من يورو 2020، أظهر رونالدو مرة أخرى ثباته بالفوز بجائزة الحذاء الذهبي للبطولة.

    حلم كريستيانو رونالدو

    يأمل رونالدو الأب أن يتمكن رونالدو الابن من تحمل الضغط والتوقعات وهو يستعد لتعزيز أدائه في مبارياته مع المنتخب الوطني للشباب. قد تمثل هذه المباراة خطوة مهمة نحو تحقيق حلمه وحلم والده في أن يصبح رونالدو الابن لاعب كرة قدم محترف.