شيم ميوكا: موهبة تشيلسي الهجومية التي قد توفر على النادي المليارات

NXGN يقدم لمحة عن خريج أكاديمية تشيلسي شيم ميوكا وهو يخطط لتحقيق انطلاقة كبيرة في ستامفورد بريدج

"كنت أجلس أمام التلفزيون وأحلم بأنني سأخطو يوماً ما على أرض ملعب ستامفورد بريدج مرتدياً قميص تشيلسي. أعتقد أن كل طفل يحب كرة القدم لديه هذه الصورة في ذهنه. بالنسبة لي، كان الملعب هو الحلم دائماً".

حقق شوميرا "شيم" ميوكا هذا الحلم في فبراير 2025، ليصبح أحدث خريجي الأكاديمية الذين يشاركون في الدوري الإنجليزي الممتاز. يأمل المهاجم أن تكون هذه الخطوة مجرد البداية، حيث يواجه مهمة شاقة تتمثل في الحفاظ على مكانه بين العديد من الخيارات المتاحة للبلوز.

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