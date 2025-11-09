كشف اللاعب النرويجي البالغ من العمر 21 عامًا في منشور على إنستجرام أنه ارتكب "خطأ غبيًا" عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا.
"من المحتمل أن تتم إدانتي".. نجم بنفيكا يتورط في فضيحة "فيديو القاصرين"!
الدولي النرويجي يواجه الملاحقة القضائية
أوضح شيلدروب أنه أعاد إرسال الفيديو إلى صديق دون أن يدرك تمامًا محتوياته، وحذفه فورًا بعد إبلاغه بطبيعته غير القانونية.
كما أكد أن الشرطة الدنماركية اتصلت به في وقت سابق من هذا العام بخصوص الحادث وأنه تعاون بشكل كامل.
أعرب رئيس نادي بنفيكا، روي كوستا، عن دعم النادي لشيلدروب، مشيرًا إلى ندمه.
انتشر الخبر بعد وقت قصير من إعلان اسم شيلدروب في تشكيلة منتخب النرويج لتصفيات كأس العالم المقبلة.
- AFP
لاعب بنفيكا يقدم توضيحًا في بيان مطول
على وسائل التواصل الاجتماعي، قال شيلدروب: "مرحبًا بالجميع. أريد أن أكون صادقًا معكم بشأن خطأ غبي ارتكبته قبل حوالي عامين. في ذلك الوقت، كنت أبلغ من العمر 19 عامًا، والآن يجب أن أواجه عواقب هذا الخطأ. أتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث وما قمت به، ولكن من المهم بالنسبة لي أن تعرفوا سياق الواقعة. كنت أعيش في الدنمارك في ذلك الوقت. تلقيت مقطع فيديو قصيرًا وأعدت إرساله إلى صديقي بعد بضع ثوانٍ، دون تفكير بوضوح.
"لقد كنا دائمًا نرسل 'الميمز' (الصور والنكات الساخرة) لبعضنا البعض، كما يفعل العديد من المراهقين. عندما تلقيت هذا الفيديو وأعدت إرساله، كما نفعل عادةً، دون التفكير في أن هذا الفيديو كان مختلفًا. لم أشاهد سوى الثواني القليلة الأولى وليس ما تطور إليه الفيديو. صديقي، بعد رؤيته بعد بضع ثوانٍ، نبهني مباشرة إلى أنه، بالطبع، من غير القانوني إرساله، لذلك حذفته على الفور.
في تلك اللحظة، للأسف لم أفكر في العواقب وكيف يمكن أن يكون من غير القانوني مشاركته. كان يجب أن أدرك خطورة إرساله، لكنني لم أفعل في ذلك الوقت".
شيلدروب يتوقع حكمًا مع إيقاف التنفيذ
وتابع شيلدروب: "تفسيري الوحيد هو أنني صُدمت حقًا لرؤية ما بدا أنهما شابان، في مقطع فيديو قديم بجودة رديئة وأرسلته إلى صديق دون تفكير. لم تكن نيتي أبدًا نشر أي شيء أو إيذاء المتورطين. لقد كان خطأً غبيًا لمرة واحدة وأنا نادم عليه بشدة. عندما اتصلت بي الشرطة الدنماركية هذا العام بشأن ما حدث، أخبرتهم الحقيقة وتعاونت طوال العملية برمتها. لقد تم اتهامي بهذه الجريمة التي من المحتمل أن تتم إدانتي بها في المستقبل القريب، وعلى الأرجح سأتلقى حكمًا مع إيقاف التنفيذ".
وواصل: "ليس لدي أي أعذار. ما فعلته في الدنمارك في ذلك الوقت كان غير قانوني وغير صائب. سأتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك، وآمل أن يكون خطئي سببًا في ألا يرتكب الآخرون نفس الخطأ بعد سماع أو قراءة قصتي".
- Getty Images
اعتذار عن الأفعال
واستطرد شيلدروب: "أود أن أعتذر أولاً وقبل كل شيء للمتضررين من الفيديو. ثم، لأصدقائي وعائلتي وأصحاب العمل وبلدي وجميع الجماهير التي خيبت أملها. في الوقت الحالي، أتمنى لو أستطيع العودة بالزمن وتغيير خطئي. لم أفعل أي شيء غير قانوني من قبل، ولم أتعامل مع الشرطة، لذلك كنت في حالة صدمة لفترة طويلة بينما كان هذا يحدث. لكن ها نحن ذا. لقد أخطأت وأنا مستعد لمواجهة العواقب. الجريمة التي سأُدان بها لا تعكس من أنا كشخص وما أؤمن به. أنا آسف حقًا لخطئي ومحرج لكوني في هذا الموقف".
وختم: "كل من يعرفني، يعرف أيضًا ما أؤمن به، لذلك أتفهم أن هذا سيكون صدمة لكثير من الناس. أعلم أيضًا أن هذا سيكون إزعاجًا غير ضروري للمنتخب النرويجي قبل بعض أهم المباريات في تاريخنا. كانت نيتي مشاركة هذا بعد المباريات لتجنب ذلك، ولكن للأسف، لم يعد ذلك ممكنًا. وإلى الجميع: من فضلكم لا تشاهدوا أو تنشروا مقاطع فيديو ذات محتوى ضار أو مسيئ. إنه غير قانوني. أريد أن أعتذر مرة أخرى وآمل أن تسامحوني. وسأفعل أي شيء في وسعي لتصحيح الأمور مرة أخرى".