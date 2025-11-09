أوضح شيلدروب أنه أعاد إرسال الفيديو إلى صديق دون أن يدرك تمامًا محتوياته، وحذفه فورًا بعد إبلاغه بطبيعته غير القانونية.

كما أكد أن الشرطة الدنماركية اتصلت به في وقت سابق من هذا العام بخصوص الحادث وأنه تعاون بشكل كامل.

أعرب رئيس نادي بنفيكا، روي كوستا، عن دعم النادي لشيلدروب، مشيرًا إلى ندمه.

انتشر الخبر بعد وقت قصير من إعلان اسم شيلدروب في تشكيلة منتخب النرويج لتصفيات كأس العالم المقبلة.